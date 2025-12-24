광진구, 3년 연속 청렴도 1등급…'전국 최고 청렴도시’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기초 '구' 단위 전국 유일…부패 경험 '제로'

서울 광진구(구청장 김경호)가 국민권익위원회가 주관한 2025년 공공기관 종합청렴도 평가에서 3년 연속 1등급을 받았다.

종합청렴도 평가는 민원인과 직원의 부패 인식 및 경험을 측정하는 '청렴체감도'와 반부패 추진 실적을 반영한 '청렴노력도', 부패 실태 현황을 종합해 공공기관에 1등급에서 5등급을 매긴다.

김경호 광진구청장. 광진구 제공.

전국 709개 기관을 대상으로 한 이번 평가에서 광진구는 전국 235개 지자체 중 기초 '구' 단위에서 1등급을 받은 유일한 곳이다. 전체 709개 공공기관 중 3년 이상 연속 1등급을 받은 기관은 2곳뿐이어서 이번 성과가 더욱 의미가 깊다고 밝혔다.

구는 2023년 개청 이래 처음으로 종합청렴도 1등급을 받았고, 지난해에는 전국 243개 지자체 중 1등급을 받은 10개 기관에 포함됐다. 올해 다시 1등급을 받으며 청렴 선도 기관으로서 입지를 굳혔다.

외부체감도 평가 결과도 우수했다. 인허가, 보조금, 재·세정, 계약 및 관리 분야 민원인 등 3000여 명을 대상으로 조사한 결과, 318명의 응답자 전원에게서 금품·선물·식사·골프·여행 등 접대나 사적 이익 제공에 대한 부패 경험이 없는 것으로 나타났다. 부패 경험률은 4년 연속 '제로'를 기록했다.

구는 직원들의 적극적인 참여를 바탕으로 청렴 문화를 조성했다. 올해 3월 '공정·정직·책임·실천'을 핵심 가치로 한 청렴 선포식을 열고, 직원들이 직접 출연한 '청렴한 조직문화 만들기 쇼츠 시리즈' 4편을 만들어 공유했다. 지난 9월에는 전 직원이 참여한 '청렴 페스타'를 한 달간 운영했다.

제도적으로는 '광진구 부패리스크맵'에 인허가 리스크 등 위험지표 7개를 새로 발굴해 업무 전반의 부패 취약요소를 체계적으로 관리하고, '반부패 청정지킴이' 제도를 운영해 현장 중심의 실천과 점검을 강화했다.

김경호 광진구청장은 취임 이후 청렴을 조직 운영의 핵심 가치로 삼고, 지속적인 청렴 교육과 주민 소통을 추진해 왔다. 이런 노력은 3년 연속 '기관장의 관심과 노력도' 부문 만점이라는 결과로 이어졌다. 직원 내부체감도는 전년 대비 14점 올라 기초자치단체 평균보다 11점 높은 수준을 기록했다.





김경호 광진구청장은 "이번 청렴 1등급의 성과는 구민 여러분의 관심과 직원들의 노력으로 이룬 결과로, 함께해주신 모든 분께 감사드린다"며 "앞으로도 구민과 신뢰받는 행정을 실현해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

