[굿모닝 증시]3분기 깜짝 성장에 상승한 美…코스피 상승 출발 '전망'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 증시가 3분기 깜짝 성장에 힘입어 상승한 가운데 24일 코스피도 상승 출발할 것으로 전망된다.

AP연합뉴스

AD

23일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 79.73포인트(0.16%) 오른 4만8442.41에 거래를 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 31.3포인트(0.46%) 상승한 6909.79를 기록했다. 사상 최고치 경신이다. 기술주 중심의 나스닥지수는 133.015포인트(0.57%) 오른 2만3561.844에 거래를 마쳤다.

미국의 3분기 경제 성장이 상승의 동력이 됐다. 미국 상무부 산하 경제분석국(BEA)에 따르면 3분기 실질 국내총생산(GDP) 속보치는 전기 대비 연율 4.3% 성장했다. 2분기 성장률(3.8%)을 웃돌았다. 또한 다우존스가 집계한 시장 예상치(3.2%)를 크게 상회했다. 2023년 3분기(4.7%) 이후 가장 높은 성장률이기도 하다.

종목별로는 인공지능(AI) 관련주가 상승장은 주도했다. 엔비디아와 브로드컴은 각각 3.01%, 2.3% 뛰었다. 또한 알파벳도 1.48% 상승했다.

한지영 키움증권 연구원은 "미국 3분기 성장률이 서프라이즈를 기록했다는 점은 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 인하 결정에 대한 의구심 및 향후 연방준비제도(Fed)의 보수적인 금리 경로를 만들어낼 수 있었다"면서 "그러나 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지)으로 상당 기간 지연된 데이터였고 지난 10월 산업생산, 12월 콘퍼런스보드 소비자심리지수 등 여타 월간 지표들은 부진해 내년 Fed의 금리 인하 기대감을 유지시켜주면서 증시 내 위험선호 심리를 지속시켰던 것으로 판단한다"고 설명했다.

국내 증시도 미국 증시에 힘입어 상승 출발할 전망이다. 그는 "AI 중심의 나스닥 강세와 트럼프 정부의 대중 반도체 규제 연기에 따른 미·중 갈등 완화 등 미국발 호재에 힘입어 전일 단기 급락했던 업종을 중심으로 매수세가 유입되면서 상승 흐름을 보일 전망"이라고 말했다.





AD

다만 환율은 지속해서 살펴봐야 할 요소다. 전날 원·달러 환율 주간거래는 전일 대비 3.5원 오른 1483.6원에 마감했다. 그는 "남은 기간에도 환율 상승 부담 관련 논란은 지속될 것"이라면서도 "다만 이익 모멘텀을 고려한 주식시장의 방향성 및 외국인의 순매수 환경은 훼손되지 않았음을 감안 시 수출주, 인바운드 소비 관련주, 연말 배당 수요 모멘텀이 있는 종목으로 대응해 나가는 것이 적절하다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>