[뉴욕증시]4분기 깜짝 성장·AI 랠리에 상승…S&P500 최고치, 산타랠리 시동

美 3분기 GDP 성장률 4.3%…시장 예상치 상회
견조한 성장에도 내년 금리 인하 2회 기대 유지
엔비디아·브로드컴 등 AI주 강세…연말 산타랠리 기대 고조
미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 23일(현지시간) 일제히 상승했다. 올해 3분기 미국 경제가 4%를 웃도는 강력한 성장세를 보이면서 S&P500 지수는 사상 최고치를 경신했다. 크리스마스 연휴를 앞두고 거래량이 줄어든 가운데 인공지능(AI) 관련주를 중심으로 매수세가 이어지며 증시를 끌어올렸다.
이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 79.73포인트(0.16%) 오른 4만8442.41에 장을 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 31.3포인트(0.46%) 상승한 6909.79로 사상 최고치를 다시 썼다. 기술주 중심의 나스닥지수는 133.015포인트(0.57%) 오른 2만3561.844에 거래를 마감했다.
AI 관련주가 상승장은 주도했다. 엔비디아는 3.01% 뛰었다. 브로드컴도 2.3% 강세를 나타냈다. 구글 모회사 알파벳은 1.48% 상승했고, 페이스북 모회사 메타와 마이크로소프트(MS)는 0.52%, 0.4%씩 올랐다.
미국 경제의 견조한 성장세가 증시 상승의 핵심 동력이 됐다. 이날 미 상무부 산하 경제분석국(BEA)에 따르면 3분기 실질 국내총생산(GDP) 속보치는 전기 대비 연율 4.3% 성장했다. 이는 지난 2분기 성장률(3.8%)을 웃도는 것은 물론, 다우존스가 집계한 시장 예상치(3.2%)를 크게 상회한 수치다.
앞서 미국 경제는 도널드 트럼프 대통령의 고율 관세 부과를 앞둔 올해 1분기 수입 급증으로 성장률이 -0.6%를 기록했으나 2분기 3.8%에 이어 3분기 4.3%로 회복세가 뚜렷해졌다. 소비지출 증가율은 2분기 2.5%에서 3분기 3.5%로 확대되며 성장을 견인했고, 무역수지 개선도 성장률을 끌어올렸다. 3분기 수출은 8.8% 증가한 반면 수입은 4.7% 감소해 순수출이 성장률을 1.6%포인트 높이는 데 기여했다.
다만 물가 상승 압력은 다소 확대됐다. 미 연방준비제도(Fed)가 가장 중시하는 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 3분기 2.9% 상승해 2분기(2.6%)보다 오름폭이 커졌다. 근원 PCE 물가는 식품과 에너지를 제외한 물가지표로, 물가의 기조적인 흐름을 판단하는 데 활용된다.
소비 심리는 위축되는 분위기다. 미 경제조사단체 콘퍼런스보드에 따르면 12월 미국 소비자신뢰지수가 89.1(1985년=100 기준)로, 전월(92.9) 대비 3.8포인트 하락하며 다우존스 집계 시장 전망치(91.0)도 밑돌았다. 고물가 장기화에 따른 소비 심리 위축이 반영된 결과로 풀이된다.
시장에서는 내년 말까지 기준금리가 두 차례 인하될 가능성을 여전히 반영하고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 현재 연 3.5~3.75% 수준인 기준금리가 내년 말까지 0.25%포인트씩 두 차례 인하될 가능성을 69.3%로 보고 있다.
아폴론 웰스 매니지먼트의 에릭 스터너 최고투자책임자(CIO)는 "현재로서는 시장이 두 차례의 금리 인하 기대에서 물러설 가능성은 낮다"며 "연초 인하 가능성은 낮지만 트럼프 대통령이 차기 Fed 의장으로 누구를 지명할지 곧 알게 될 것이고, 그는 확실히 제롬 파월 현 Fed 의장보다는 비둘기파(통화완화 선호)적인 인물일 것"이라고 전망했다.
연말 '산타랠리'에 대한 기대감도 커지고 있다. 통상 12월 마지막 5거래일과 1월 첫 2거래일을 산타 랠리 기간으로 보는데, 크리스마스이브인 다음 날부터 본격적으로 시작된다. LPL 파이낸셜에 따르면 1950년 이후 이 기간 S&P500 지수는 78%의 확률로 상승했으며, 평균 수익률은 1.3%였다.
미 국채 금리는 견조한 성장 지표를 반영해 단기물 중심으로 오름세다. 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일 대비 2bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 3.53%, 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전일 수준인 4.16%를 기록 중이다.
한편 뉴욕 증시는 크리스마스이브인 24일 오후 1시에 조기 폐장하고, 크리스마스 당일인 25일에는 휴장한다.
뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
