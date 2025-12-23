경기북부 의용소방대 새로운 도약…북부연합회장 이·취임식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기북부 지역안전·의용소방대 발전 기원 비전선포

이·취임 북부연합회장, 안전행정위원장 등 참석

경기도 북부소방재난본부는 23일 양주시 문화예술회관에서 '경기도 의용소방대 북부연합회 비전선포 및 연합회장 이·취임행사'를 개최했다.

경기도 북부소방재난본부는 23일 양주시 문화예술회관에서 '경기도 의용소방대 북부연합회 비전선포 및 연합회장 이·취임행사'를 개최하고 있다. 경기도북북소방재난본부 제공

이번 행사에는 경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장을 비롯한 내빈과 경기북부 11개 시군 의용소방대원 등 500여 명이 참석한 가운데, 각 지역 의용소방대의 활동 성과를 공유하고, 지역 안전을 위한 공동 비전을 선포했다. 또한 북부연합회 공로자에 대한 포상과 함께 신임 연합회장 임명장 전달도 이뤄졌다.

새롭게 임명된 북부연합회장은 남양주소방서 소속 임원빈 남성연합회장과 노정화 여성연합회장으로, 이들은 2026년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 경기북부 11개 소방서 의용소방대연합회를 대표해 지역안전을 위한 다양한 활동을 펼칠 예정이다.





강대훈 북부소방재난본부장은 "의용소방대는 지역 안전의 든든한 동반자"라며 "경기북부 의용소방대를 대표하는 연합회장으로서 책임감을 갖고 의용소방대 활성화와 지역사회 안전을 위해 앞장서 달라"고 당부했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

