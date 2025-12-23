'먹는 위고비' FDA 승인, 비만 치료제 시장 뒤흔드나

릴리도 체중 감량 알약 준비
미 식품의약국(FDA)이 처음으로 '먹는 위고비'를 승인했다. 현재 주 1회 맞는 글루카곤 유사 펩타이드(GLP)-1 계열 주사제 위주의 비만 치료제 시장이 뒤바뀔 수 있다는 관측도 나왔다.
연합뉴스는 23일 덴마크 제약사 미국 식품의약국(FDA)이 알약 형태의 위고비(세마글루티드 1일1회정 25㎎)에 대해 판매 승인 결정을 내렸다고 보도했다. 이에 위고비는 'GLP-1'(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열의 비만치료제 경구용 알약 시장을 선점할 수 있게 됐다.
세마글루타이드는 장 분비 호르몬(GLP-1)을 모방해 식욕을 줄이고 포만감을 높이며 위에서 장으로 음식이 넘어가는 속도를 늦추는 기전으로 체중 감소를 유도한다.
위고비 필은 하루 한번 섭취하는 형태이며, 내년 초 출시 목표 예정이고 가격은 149달러에 책정할 것으로 알려졌다. 비슷한 비만 치료제 중 가장 저렴한 수준으로, 알약 생산비가 비교적 낮은 데서 기인한 것으로 풀이된다. 업계는 최근 비만 치료제 경쟁에서 일라이 릴리에 주도권을 내준 노보 노디스크가 추격에 나서는 계기가 될 것으로 보고 있다.
리어링크 파트너스의 데이비드 라이징거 애널리스트는 알약형 비만 치료제가 장기적으로 1500억 달러(약 222조 1500억원) 규모로 예상되는 비만 치료제 시장의 약 25%를 차지할 것으로 전망했다.
현재 GLP-1 계열 비만약 시장은 노보 노디스크와 미국 제약회사 일라이 릴리가 사실상 양분하고 있다.
일라이 릴리도 비만치료제 젭바운드의 후속작으로 경구약 '오르포글리프론'의 시판을 준비하고 있으며 FDA의 승인을 받을 것으로 예상되고 있다.
지금 뜨는 뉴스
한편, 이 계열 비만 치료제의 부작용으로는 메스꺼움, 구토, 설사 등이 있으며, 심혈관 질환이나 기저질환이 있는 경우 전문가와의 상담이 필요하다.
김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>