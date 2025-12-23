'먹는 위고비' FDA 승인, 비만 치료제 시장 뒤흔드나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

릴리도 체중 감량 알약 준비

미 식품의약국(FDA)이 처음으로 '먹는 위고비'를 승인했다. 현재 주 1회 맞는 글루카곤 유사 펩타이드(GLP)-1 계열 주사제 위주의 비만 치료제 시장이 뒤바뀔 수 있다는 관측도 나왔다.

연합뉴스는 23일 덴마크 제약사 미국 식품의약국(FDA)이 알약 형태의 위고비(세마글루티드 1일1회정 25㎎)에 대해 판매 승인 결정을 내렸다고 보도했다. 이에 위고비는 'GLP-1'(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열의 비만치료제 경구용 알약 시장을 선점할 수 있게 됐다.

2024년 3월8일 영국 런던의 한 약국에 노보 노디스크의 위고비(Wegovy)·오젬픽(Ozempic) 상자가 진열된 모습이다. 로이터 연합뉴스

세마글루타이드는 장 분비 호르몬(GLP-1)을 모방해 식욕을 줄이고 포만감을 높이며 위에서 장으로 음식이 넘어가는 속도를 늦추는 기전으로 체중 감소를 유도한다.

위고비 필은 하루 한번 섭취하는 형태이며, 내년 초 출시 목표 예정이고 가격은 149달러에 책정할 것으로 알려졌다. 비슷한 비만 치료제 중 가장 저렴한 수준으로, 알약 생산비가 비교적 낮은 데서 기인한 것으로 풀이된다. 업계는 최근 비만 치료제 경쟁에서 일라이 릴리에 주도권을 내준 노보 노디스크가 추격에 나서는 계기가 될 것으로 보고 있다.

리어링크 파트너스의 데이비드 라이징거 애널리스트는 알약형 비만 치료제가 장기적으로 1500억 달러(약 222조 1500억원) 규모로 예상되는 비만 치료제 시장의 약 25%를 차지할 것으로 전망했다.

현재 GLP-1 계열 비만약 시장은 노보 노디스크와 미국 제약회사 일라이 릴리가 사실상 양분하고 있다.

일라이 릴리도 비만치료제 젭바운드의 후속작으로 경구약 '오르포글리프론'의 시판을 준비하고 있으며 FDA의 승인을 받을 것으로 예상되고 있다.





한편, 이 계열 비만 치료제의 부작용으로는 메스꺼움, 구토, 설사 등이 있으며, 심혈관 질환이나 기저질환이 있는 경우 전문가와의 상담이 필요하다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

