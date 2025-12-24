중증외상 '사망률'은 낮아졌지만 '장애율'은 역대 최고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청, '2024 중증손상 및 다수사상 통계' 발표

생존자 중 중증장애율 31%…청소년 중독·여성 자살 심각

지난해 중증외상을 입은 환자 10명 중 4~5명은 목숨을 건졌지만, 이들 중 75%는 장애를 입은 것으로 나타났다. 생존자 10명 중 3명 이상은 식물인간이나 중증장애 상태였다.

24일 질병관리청이 분석한 '2024 중증손상 및 다수사상조사 통계' 결과에 따르면, 작년 국내에서 발생한 중증외상 환자는 총 8170명으로 집계됐다. 성별로는 남성이 73.1%로 여성(26.9%)보다 압도적으로 많았고, 연령대별로는 60대가 22.1%로 가장 많았다.

중증외상 환자의 '치명률(사망률)'은 54.7%로, 2016년 60.5%에서 꾸준히 감소하는 추세를 보였다. 하지만 생존자 중 장애가 발생한 비율인 '장애율'은 74.9%에 달해 2016년 62.8%보다 크게 높아지며 통계 작성 이후 최고 수준을 기록했다. 특히 활동장애 정도가 식물인간·중증장애인으로 판정된 '중증장애율'이 2022년 23.8%까지 감소세를 보이다 2023년 28.8%, 2024년엔 30.8%로 다시 증가했다.

중증외상의 주요 원인으로는 운수사고와 추락·미끄러짐이 꼽혔다. 2016년 59.6%에 이르던 운수사고 비중은 2024년 47.8%로 감소한 반면, 같은 기간 추락·미끄러짐 사고는 33.5%에서 44.5%로 계속 증가하는 양상을 보였다. 생활 환경과 고령 인구 증가 등 사회적 요인이 반영됐다는 게 질병청의 분석이다.

발생 장소 또한 변하고 있다. 도로 및 교통 지역에서의 중증외상 발생은 47.4%로 줄어든 반면, 집·주거시설에서의 발생 비중은 26.5%까지 늘었다. 중증외상 발생 시 손상 부위는 주로 두부(41.6%)와 흉부(33.4%), 하지(13.5%) 순이었다.

중증외상 환자의 권역외상센터 이송 비율은 46.9%로 2016년 15.0%보다 3배 이상 증가했다. 지역응급의료센터로 이송되던 환자가 권역외상센터로 이송되는 것은 중증외상에서 권역외상센터의 역할과 중요성이 커지고 있음을 의미한다.

외상이 아닌 중독, 화상, 질식 등에 의한 '비외상성 중증손상' 환자는 지난해 1만6715명이었다. 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 원인은 중독(70.7%)이었으며, 대다수가 자해 및 자살(65.6%)에 의한 의도적 손상이었다.

특히, 여성 비외상성 손상의 73.4%가 자해·자살에 의한 것으로 나타나 남성(57.5%)보다 월등히 높았다. 또 10대 청소년의 중독 발생률이 2015년 47.4%에서 2024년 76.9%로 급격히 증가하면서 청소년을 대상으로 한 의약품 오남용 예방 교육 등 중독교육이 시급한 실정이다.

임승관 질병청장은 "응급의료체계 강화로 중증외상 환자의 치명률은 낮아졌으나 증가하는 장애율을 개선하기 위해서는 생존 이후의 치료 및 재활과 장애 관리를 위한 정책적 보완이 필요하다"며 "청소년 중독과 여성의 자해 문제에 대해서도 사회적 관심과 대책이 중요하다"고 강조했다.





이번 조사는 질병청이 중증외상의 발생 규모와 지역별 특성을 파악하기 위해 소방청과 협력해 119구급대로 이송된 중증손상 환자의 의무기록을 바탕으로 생산한 국가 단위 통계다. 통계 상세 자료는 질병청 '국가손상정보포털'에서 확인할 수 있으며, 원시자료는 내년 1월 공개된다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

