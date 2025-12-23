동아제약, SWD 활동으로 현장 안전보건 문화 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

36건 개선사항 중 26건 개선 완료

동아제약은 노사합동으로 참여하는 SWD(걷는 안전 점검) 활동을 통해 현장 중심의 안전보건 문화를 강화했다고 23일 밝혔다.

동아제약이 노사합동으로 참여하는 SWD(걷는 안전 점검) 활동을 하는 모습. 동아제약

SWD 활동은 경영진, 노동조합, 안전보건팀, 현장 근로자가 함께 참여해 작업 현장을 직접 확인하고 소통하는 일명 '걷는 안전 점검' 활동이다. 점검 과정에서는 작업 환경의 ▲잠재적 위험 요인 ▲근로자의 불편 사항 ▲개선이 필요한 설비 및 작업 방식 등을 현장에서 직접 확인하고, 도출된 사항에 대해서는 즉시 조치하거나 체계적인 개선 계획을 수립해 관리하고 있다.

동아제약은 SWD 활동을 통해 안전보건을 특정 부서의 업무가 아닌 노사 공동의 책임으로 인식하는 조직 문화를 정착시키겠단 계획이다. 2025년 한해 동안 SWD 활동을 통해 총 36건의 개선사항이 도출됐으며, 이 중 26건은 개선을 완료해 72%의 개선율을 달성했다. 나머지 10건에 대해서도 개선 계획을 수립해 단계적으로 개선을 추진할 계획이다.

아울러 동아제약은 3개 사업장(천안·당진·이천)을 대상으로 ISO14001 및 ISO45001 환경안전보건경영시스템 사후심사를 실시했다. 지난달 17일 이천공장을 시작으로 같은달 18일 천안공장, 19일 당진공장을 순차적으로 실시하며 사후심사를 이상 없이 완료했다. 이번 심사는 위험성 평가 체계 운영, 현장 개선 활동 이행 여부, 근로자 참여 및 의사소통, 지속적 개선 프로세스 등 시스템의 실제 운영 성과를 중심으로 평가했다.

강보성 동아제약 생산본부장은 "안전은 문서나 제도보다 현장에서 실제로 작동하는 것이 중요하다"며 "SWD 활동을 통해 현장의 목소리를 직접 듣고, 실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 했다.





정용진 동아제약 생산본부 노조위원장도 "SWD 활동은 노사가 함께 현장을 바라보고 소통하는 의미 있는 활동"이라며 "근로자의 의견이 실제 개선으로 이어질 수 있도록 노조도 적극적으로 참여하겠다"고 말했다.





