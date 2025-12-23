강원도교육청, 직업계고 현장실습 기업 동절기 특별점검 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장실습 중 발생할 수 있는 안전사고 예방

취업전환·‘현장실습 전 과정’ 정밀 점검

강원특별자치도교육청은 23일 강원 직업계고 현장실습 기업을 대상으로 동절기 특별점검을 실시했다고 밝혔다.

강원특별자치도교육청은 23일 강원 직업계고 현장실습 기업을 대상으로 동절기 특별점검을 실시하고 있다. 강원도교육청 제공

AD

이번 특별점검은 겨울철 현장실습에 참여 중인 학생들의 안전을 최우선으로 확보하고, 현장실습이 취업으로 원활히 연계될 수 있도록 지원 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

이날 점검은 원주시에 위치한 ㈜단정바이오에서 진행됐다. ㈜단정바이오는 강원 지역의 천연자원을 활용한 기능성 화장품 및 식품 소재 개발에 특화된 기업으로, 직업계고와 긴밀히 협력하며 지역인재 채용에 적극 나서고 있다. 현재 춘천한샘고등학교와 원주의료고등학교 학생 3명이 해당 기업에서 현장실습에 참여 중이다.

특별점검단은 기업체를 방문해 바이오·제조 분야 작업 환경의 위험 요소를 점검하고, 화학물질 취급 시 안전수칙 준수 여부와 개인 보호구 착용 상태 등을 집중적으로 살폈다.

이번 특별점검에는 오성배 부교육감을 비롯해 원주교육지원청 교육장, 도교육청 직업교육팀장, 원주의료고등학교 교장, 담당교사 등 10여 명이 참석했다.

또한 현장실습이 단순한 노동력 제공에 그치지 않고 실질적인 취업으로 이어질 수 있도록 기업의 채용 계획과 학생들의 직무 만족도를 함께 점검했다. 실습 종료 시점에 학생들이 부당한 대우 없이 정식 근로자로 전환될 수 있도록 기업 측과도 긴밀히 협의했다.

강원특별자치도교육청은 학생들이 취업 이후에도 전문성을 지속적으로 키울 수 있도록 '선취업 후학습' 제도를 적극 안내하고, 기업에는 재직자 특별전형 등 학습 병행 지원을 독려하는 한편, 학생들에게는 취업 후 학위 취득이 가능한 다양한 진로 경로를 안내해 미래 설계를 지원하고 있다.





AD

오성배 부교육감은 "현장실습은 학생들이 사회로 나아가는 첫걸음이자 자신의 꿈을 구체화하는 중요한 과정"이라며 "강원 직업계고 학생들이 안전한 환경에서 실습하고, 안정적인 취업을 거쳐 지속적인 배움으로 이어질 수 있도록 선순환 체계 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>