전현무, '차량링거' 의혹에 진료기록 공개…"적법한 진료 행위"

소속사 "9년 전 의료 행위 관한 내용" 공식입장

"인후염·후두염·위식도역류 등 진단에 따른 처방"

방송인 전현무가 '차 안 링거' 불법 의료 시술 의혹에 당시 진료 기록을 공개했다.

전현무 소속사 SM C&C는 23일 "9년 전의 의료 행위에 관한 내용이기에 당사자가 직접 병원을 방문해 기록을 발급받는 절차가 필요했다"고 공식 입장을 냈다.

전현무가 차량에서 링거를 맞고 있는 모습. MBC 나 혼자 산다

소속사는 2016년 1월 14일, 1월 20일, 1월 26일에 발급받은 진료기록부 사본을 공개했다. 진료기록부에는 진료 일시, 환자 성명, 상병, 증상 내용, 병원 명칭 등 치료 관련 등의 내용이 기재되어 있다. 또 해당 날짜 기준 의료기관의 공식 수입 금액 및 진료비 수납 내역도 첨부했다. 소속사는 "해당 치료가 정식 진료에 따른 비용 처리였다는 점이 확인된다"고 설명했다.

의료물 폐기에 대한 의혹에 대해서는 "2016년 1월 20일 수액 처치 후, 사전에 의료진에게 안내받은 대로 1월 26일 병원 재방문시 보관하고 있던 의료폐기물을 반납했다"고 밝혔다. 또 해당 진료에 대해 인후염·후두염·위식도역류 등의 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심의 치료였으며, 수액은 치료를 보조하기 위해서였다고 부연했다.

전현무 소속사에서 공개한 진료기록 내용. SM C&C

이어 "위 자료들을 통해 당시 전현무 씨의 의료 처치는 의료진의 판단하에 의료기관에서 이루어진 적법한 진료 행위의 연장선이었음을 말씀드린다"고 했다.

소속사는 최근 제기되고 있는 의혹에 대해 사실과 다르다고 강조했다. 이어 "당사는 향후 관계 기관의 사실 확인 절차가 진행될 경우에도 관련 자료를 성실히 제출하고 적극적으로 협조할 예정"이라고 했다.

방송인 전현무. 전현무 인스타그램

최근 연예계에서는 방송인 박나래를 시작으로 샤이니 키, 입짧은햇님 등 여러 스타가 의료인 면허가 없는 일명 '주사이모' A씨로부터 불법 의료 서비스를 받았다는 논란이 일자 잇달아 활동을 중단했다. 이런 가운데 전현무가 2016년 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에서 차로 이동하며 링거를 맞는 장면이 전파를 탄 것이 재조명되면서 '불법 의료 행위가 아니냐'는 의혹이 제기됐다.





앞서 전현무 소속사는 19일 공식입장을 내고 "당시 목 상태가 좋지 않아, 병원에서 담당 의사의 진료와 처방을 받아 치료받았다"고 해명했다. 이어 "병원 내에서 의료진의 판단 및 처방에 따라 진행했다"면서 "의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다"고 의혹을 부인했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

