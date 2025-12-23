자동차부품 기업 티에이치엔·제이에스엔, 이웃돕기 후원금 5000만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구 달서구(구청장 이태훈)는 ㈜티에이치엔과 ㈜제이에스엔(대표 이광연, 채승훈)으로부터 이웃사랑 후원금 5000만원을 기탁받았다고 23일 밝혔다.

㈜티에이치엔과 ㈜제이에스엔은 달서구 성서공단에 위치한 자동차부품 생산 전문 기업으로, 노사 임직원들의 자발적인 모금을 통해 마련한 후원금을 2023년부터 매년 달서구에 지속적으로 기부하며 지역사회 나눔을 실천하고 있다.

한영덕 티에이치엔, 제이에스앤 전무(오른쪽)가 이웃돕기 성금 5000만원을 기탁한 뒤 이태훈 대구 달서구청장(오른쪽2번째)와 기념촬영을 하고 있다.

지난해 기탁된 후원금은 관내 13개 복지기관의 맞춤형 복지사업을 지원하는 데 사용돼 지역사회와 상생하는 기업의 사회적 책임을 다했다.

특히 느린 학습자 부모지원사업과 장난감병원 운영, 다문화가정의 한국 정착 지원사업 등은 실질적인 성과를 거두며 지역 내 긍정적인 평가를 받고 있다.

채승훈 ㈜제이에스엔 대표는 "임직원들이 한마음 한뜻으로 성금 모금에 참여해 지역을 위한 뜻깊은 나눔을 실천할 수 있어 의미가 크다"며, "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역과 함께 성장하는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.





이태훈 달서구청장은 "경제적으로 어려운 시기에도 통 큰 기부로 이웃사랑을 실천해 주신 ㈜티에이치엔과 ㈜제이에스엔 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"며, "소중한 후원금은 도움이 필요한 이웃을 위한 복지사업에 투명하고 의미 있게 사용하겠다"고 밝혔다.





