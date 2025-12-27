본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"암도 내 무대를 막지 못해"…85세 최고령 드러머 할머니 [일본人사이드]

전진영기자

입력2025.12.27 07:30

수정2025.12.27 09:23

시계아이콘02분 15초 소요
언어변환 뉴스듣기

1940년생 쿠라타 와카코씨
72세 드럼 배우기 시작…최고령 현역 드러머로
대장암 3기에 항암치료까지 했지만
레드 제플린 완곡 위해 매일 맹연습

"암도 내 무대를 막지 못해"…85세 최고령 드러머 할머니 [일본人사이드] 드럼 연주 중인 쿠라타씨. SNS 캡처
AD

개인적으로 배워보고 싶은 악기가 드럼인데요. '어릴 때 배울 걸 지금 배우면 감도 떨어질 텐데 너무 늦었나'하는 생각이 있었습니다. 그런데 일본에서는 이번 주 70대에 드럼을 배워 연주하는 85세 드러머 할머니가 화제가 됐는데요. 이분의 이야기를 들으니 무언가를 시작하는데 나이는 중요하지 않다는 생각이 들었습니다. 이번 주는 드럼 스틱을 잡는 순간 청춘이 시작됐다는 일본 최고령 드러머, 85세 쿠라타 와카코씨의 이야기를 들려드립니다.


"암도 내 무대를 막지 못해"…85세 최고령 드러머 할머니 [일본人사이드] 쿠라타 와카코씨의 페이스북 프로필 사진. 쿠라타 와카코 페이스북.

도전할 때 가장 빛나는 나…72세에 드럼 스틱을 잡다

쿠라타씨는 1940년생입니다. 예명으로는 '챠바바'라는 이름을 쓰고 있는데요. 이 이름은 손자가 만든 것이라고 합니다. 손주가 본인을 '할머니(오바짱·おばあちゃん)'하고 불러야 하는데, 이를 제대로 발음을 못 하고 '챠바'로 자꾸 불렀다고 해요. 여기서 따온 이름이라고 합니다. 그런데 레이디 가가와 같은 이름이 갖고 싶어서 '챠바바'로 한 글자를 더 붙이게 됐다고 해요. 예명 만드는 과정부터 유쾌한 할머니인 것 같죠.


쿠라타씨는 계속 본인에게 맞는 취미를 찾아다녔습니다. 30세 때는 일본무용을 배웠었다고 해요. 그리고 40대 시절에는 일본 전통 현악기 샤미센, 50대 시절에는 기타, 60대가 되어서는 하모니카를 배웠다고 합니다. 그러나 모두 조금 배우면 재미가 없어 그만뒀다고 해요. 그리고 70대에 접어든 시점부터 인생에 무기력함이 찾아오기 시작했다고 합니다. 큰딸이 운영하는 어린이집 부원장을 맡아 일을 도와주며 시간을 보내는 것이 전부였죠.


"암도 내 무대를 막지 못해"…85세 최고령 드러머 할머니 [일본人사이드] 본인의 자작곡 '챠바록'을 연주하는 쿠라타씨. 챠바바 유튜브.

그러다 큰딸이 '그렇게 우울하면 차라리 드럼이라도 쳐보는 것이 어떻냐'는 제안을 합니다. 그렇게 72세에 드럼 학원에 방문하게 되는데요. 선생님이 드럼 치는 모습을 보고 '이걸 어떻게 치냐. 역시 못 하겠다'라고 생각했다고 합니다. 그러나 막상 드럼 스틱을 받아들고 드럼을 치는 순간 '이거다'하는 느낌이 왔다고 해요. 청춘으로 돌아간 것 같다고 생각했다 합니다. 그리고 무언가를 배울 때 본인은 항상 생기발랄하게 빛났다는 것을 다시 떠올리게 되죠.


그렇게 쿠라타씨는 당일 드럼 학원에 등록하고 레슨을 받겠다고 선언합니다. 레슨을 받으면서도 '아마 무리겠지?', '나에게 너무 어려운 악기 아닌가?' 하는 불안함과 '아니다 이것이 도전 아니겠느냐'라는 생각이 엇갈렸다고 해요. 하지만 하루에 8시간씩 맹연습을 하며 이를 극복해나가기 시작합니다.


2년 정도 학원에 다니고, 학원 발표회도 3번이나 나갔다고 해요. 그 뒤로는 드럼 개인 교습을 받기 시작합니다. 그리고 드럼을 친 지 7년이 지난 2019년부터는 본인이 아예 작곡을 시작했고, 2020년부터는 유튜브를 시작합니다. 자작곡 '챠바록'으로 드럼 치는 영상 조회 수는 161만회를 기록했을 정도입니다. 사회관계망서비스(SNS)를 통해 80세 드러머 소식이 퍼지면서 방송에도 얼굴을 알리기 시작했죠. 후쿠오카 캐널시티 등 야외에서도 연주하며 이름을 알리기 시작합니다.


"암도 내 무대를 막지 못해"…85세 최고령 드러머 할머니 [일본人사이드] 드럼 연주 중인 쿠라타씨. 쿠라타 와카코 인스타그램.

갑자기 찾아온 암…음악으로 이겨내

드러머로 인생 2막이 열리나 싶었는데, 예기치 못한 사건이 발생합니다. 걸을 때 자꾸 휘청거리고 현기증이 심해져 병원에서 검사받다가 '대장암 3기' 진단을 받은 것인데요. 올해 초 6시간이 넘는 수술을 받고, 항암치료까지 했다는데요. 항암치료를 받고 또 담낭에 결석이 생기는 바람에 또 수술을 진행, 1년에 3번이나 수술을 받았습니다. 80세가 넘는 나이에 몸에도 무리가 갔는데요. 치료는 무사히 끝났지만, 체중이 10kg 정도가 줄어 드럼을 칠 힘도 없었다고 합니다.


몸과 마음이 나약해졌지만 그러면서 깨달은 것도 있었는데요. 역시 드럼을 계속해야겠다는 생각이 확실해졌다고 합니다. 아직 곡 하나를 다 연주하긴 어려운 체력이지만, 목표를 달성하면 참 좋겠다는 마음으로 체력과 실력 두 가지를 모두 키우는 데 집중 중이라고 합니다.


쿠라타씨는 요즘도 내년의 버킷리스트를 위해 연습을 계속하고 있습니다. 바로 레드 제플린의 'Stairway to heaven'을 처음부터 끝까지 연주하는 것이라고 합니다. 강렬한 비트에 힘이 많이 필요할 것 같은데요. 생사를 넘나들은 본인에게도 딱 맞는 노래기도 하고, 오랫동안 좋아했던 노래라 꼭 완곡하고 싶다고 합니다. 어려운 부분은 계속 반복 연습을 하며 내년 초 무대에 오를 날을 준비하고 있다고 하네요.

"암도 내 무대를 막지 못해"…85세 최고령 드러머 할머니 [일본人사이드] 암 수술 이후 연습 중인 쿠라타씨. 쿠라타 와카코 인스타그램

예전에는 무작정 100살까지 연주하는 드러머가 되고 싶다고 생각했었는데요, 수술받고부터는 심경의 변화가 생겼다고 합니다. '100살까지 살 수 있다면 마지막 5년은 아무것도 하지 말고 지내자, 하지만 그전까지는 도전을 그만두지 말자'라는 것인데요. 온라인 매체 마이도나뉴스와의 인터뷰에서는 "나이가 몇살이든 시작해도 충분히 할 수 있다는 것을 드럼을 통해 알리고 싶다"며 "인생 마지막에 '내 인생 만세'라고 외칠 수 있는 삶이면 최고일 것"이라고 전하기도 했습니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

갑자기 찾아온 병도, 무엇을 배우기에 늦었을 거라는 마음의 벽도 모두 경쾌한 드럼 비트에 날린 쿠라타씨인데요. 저도 70세에 무엇을 새로 시작해 배우고 있을지 상상만으로도 즐거워졌습니다. 제가 언젠가 최고령 기타리스트, 드러머로 등장할지도 모르는 일 아니겠습니까. 모쪼록 쿠라타씨도 건강하게 오래오래 연주하셨으면 좋겠습니다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
AI 전쟁터, 52시간에 갇히다
  • 25.12.2606:30
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2506:30
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2206:30
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2107:00
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행중인 주52시간 근무제

  • 25.12.2006:30
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주52시간 근무제

기획
2025 무연고사 리포트
  • 25.12.2411:00
    부산·서울 무연고사 전국 최다…고령자 많은 구도심 집중
    부산·서울 무연고사 전국 최다…고령자 많은 구도심 집중

    대한민국 국민 10만명당 무연고 사망자 수는 평균 10.19명인 것으로 집계됐다. 이는 2021년의 4.15명보다 두 배 이상 늘어난 것이다. 특히 부산과 서울 등에서 무연고 사망자 수가 많았다. 24일 아시아경제가 전수조사를 통해 집계한 무연고 지수에 따르면, 전국 평균 무연고 지수는 2021년(4.15)보다 크게 높아진 10.19로 나타났다. 무연고 지수는 10만명당 무연고 사망자 수를 계산한 수치다. 이렇게 산출된 무연고 지수가 10을

  • 25.12.2411:00
    "그래도 장례는 나라서"…고독이 당연한 곳 '부산'
    "그래도 장례는 나라서"…고독이 당연한 곳 '부산'

    지난달 27일 부산 중구 영주동의 한 버스정류장에서 만난 정재남씨(86). 이웃 주민과 함께 담소를 나누던 정씨는 근처에 연고 없이 혼자 사는 사람이 있냐는 질문에 "여기 계단 내려가면 아흔 넘은 할머니 한 명이 있는데, 아플 때마다 죽겠다고 전화가 와서 거절하기도 뭐하고 가끔 들여다보고 있다"며 "그래도 평일엔 요양보호사란 사람이 와서 밥도 챙겨주는 것 같다"고 했다. 그러면서 "그 할머니 아들은 어릴 때 죽었고, 일본

  • 25.12.2411:00
    홀로 남은 아버지는 장례지도사를 택했다
    홀로 남은 아버지는 장례지도사를 택했다

    "고시원 총무로 일하면서 홀로 외롭게 떠나가는 이들을 너무 많이 봤습니다." 지난달 27일 부산 동구 범일동에서 만난 박상문씨(57)는 사전 장례주관자 지정 사업에 참여한 사연을 담담하게 설명했다. 사전 장례주관자 지정 사업은 무연고자 등이 생전에 자신의 장례를 맡길 사람이나 단체를 미리 지정하는 제도다. 사후에 발생할 수 있는 행정적 혼란을 막고 고인이 존엄하게 생을 마감할 수 있도록 돕기 위해서다. 박씨는 올해 6

  • 25.12.2311:00
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다

    지난달 5일 오전 강원도 원주의료원 장례식장은 상주와 조문객들로 분주한 모습이었다. 그런데 가장 작은 빈소인 5호실은 사뭇 다른 분위기를 풍겼다. 이곳에는 고(故) 권모씨의 빈소가 영정사진도 없이 차려져 있었다. 조문객은 아무도 찾아오지 않았다. 빈소 옆 식당에도 불은 꺼져 있었다. 기자는 비어있던 제사용 향로에 첫 번째 향을 피운 뒤 권씨를 조문했다. 빈소 앞 의자에 앉아 기다리기를 30분, 지역 봉사단체 회원 3명이

  • 25.12.2311:00
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답

    최근 약 5년간 발생한 무연고 사망자 10명 중 3명은 연고자가 있음에도 시신 인수를 거부당한 것으로 나타났다. 23일 아시아경제가 2021년부터 올해 5월까지 전국 지방자치단체 무연고 사망자를 전수조사한 결과에 따르면, 경찰이나 지자체에서 연고자에게 연락했으나 무응답 또는 시신 인수 거부·기피로 무연고자가 된 사망자는 시신 위임자가 확인되는 2만1896명 중 7336명(33.5%)이었다. 무연고 사망자는 가족 등 연고자가 아예

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기