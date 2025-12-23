금융위, 150조원 국민성장펀드추진단 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"메가 프로젝트 지원해 생산적 금융 활성화"

금융위원회가 150조원 규모의 국민성장펀드를 운영하기 위한 범부처 합동기구를 신설한다. 증시 활성화를 위해 자본시장 불공정거래 조사 인력도 확충한다.

금융위원회는 23일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '금융위원회와 그 소속기관 직제' 개정안이 의결됐다고 밝혔다.

개정안에 따라 금융위에는 3년 한시 조직인 '국민성장펀드추진단'이 신설된다. 추진단은 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 관계 부처 인력 34명이 참여하는 범부처 합동기구로 구성된다.

산업은행 내에 설치된 국민성장펀드 사무국과 협업해 첨단산업과 지역경제에 파급효과가 큰 메가프로젝트에 대한 금융 지원 방안을 마련한다.

금융 지원뿐 아니라 규제, 세제, 연구개발(R&D) 지원을 연계한 종합적인 정책 수단을 통해 산업과 금융의 연계를 강화하겠다는 구상이다.





자본시장 불공정거래 대응도 강화된다. 금융위는 투자자 신뢰 회복과 공정한 시장 질서 확립을 위해 자본시장 불공정거래 조사 인력을 5명 증원한다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

