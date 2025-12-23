민주당 광주시당 여성특구 확정…공천 파열음

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선거구 20곳 중 4곳 여성 경쟁선거구 지정

현역 의원들 “보복성 컷오프” 공개 반발

시당은 ‘여성 30% 의무공천’ 이행 강조

더불어민주당 광주시당이 내년 지방선거를 앞두고 광주 지역 시의원 선거구 20곳 가운데 4곳을 여성 경쟁선거구(여성특구)로 지정하기로 확정했다. 시당은 여성 30% 의무공천 규정을 이행하기 위한 조치라고 설명했지만, 현역 시의원과 예비후보를 중심으로 반발이 이어지면서 공천 제도 전반을 둘러싼 논란도 함께 불거지고 있다.

더불어민주당 광주시당.

23일 지역 정치권 등에 따르면 민주당 광주시당은 운영위원회를 열어 여성특구 4곳 지정을 의결하고, 해당 선거구에 대해 비례대표 제한경쟁을 시행하기로 했다. 시당은 광역의원 선거구에 대한 여성 경쟁선거구 지정과 비례대표 제한경쟁 실시가 중앙당 최고위원회 의결 대상인지에 대해 중앙당에 유권해석을 의뢰했고, "최고위 의결 대상에 해당하지 않는다"는 회신을 받았다고 설명했다.

이에 따라 시당은 내년 지방선거 시의원 공천에서 남구 2선거구(현직 임미란), 서구 3선거구(현직 이명노), 북구 3선거구(현직 신수정), 광산구 5선거구(현직 박수기)를 여성 경쟁선거구로 지정했다.

비례대표 공천 방식도 함께 확정됐다. 광역의원 비례대표 후보자 선정은 장애인 분야와 청년 분야로 구분해 진행하되, 비례대표 1번을 여성으로 공천해야 하는 점을 고려해 장애인 분야 후보의 성별을 우선 결정하고, 이에 따라 청년 후보의 성별을 배분하기로 했다. 기초의원 비례대표 후보자 선정은 여성·청년을 대상으로 제한경쟁을 실시한다.

시당은 여성 경쟁선거구 제도가 여성의 정치 참여 확대를 위해 제6회 지방선거부터 제7·8회 지방선거까지 시행돼 왔으며, 제9회 지방선거에도 이를 적용하기로 결정했다고 밝혔다. 반면 제8회 지방선거에서 한 차례 도입됐던 청년 경쟁선거구는 이번 선거에서 지정 요건을 충족하지 못해 실시하지 않기로 했다. 다만 청년 정치 참여 위축을 막기 위해 광역·기초의원 비례대표 선출 과정에서 청년 제한경쟁을 실시하는 보완책을 마련했다고 덧붙였다.

21일 광주시의회에서 더불어민주당 광주광역시당의 여성 경쟁선거구(여성특구) 지정안 의결에 반발해 긴급 기자회견을 하고 있는 이명노 광주시의원.

이번 여성특구 지정과 관련해 반발도 이어졌다. 이명노 광주시의원은 "지난 총선 경선에서 자신을 돕지 않았다는 이유로 지역구를 여성특구로 지정한 것은 보복성 컷오프"라고 주장했다. 김광진 전 광주시 부시장도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "현역 평가도 끝나지 않은 상태에서 여성특구로 지정하는 것은 정치적 컷오프"라고 비판했다.

이에 대해 양부남 민주당 광주시당위원장은 "과거 지방선거에서 여성특구로 지정됐던 선거구를 기준으로 교차 지정했을 뿐 정치적 의도는 전혀 없다"며 "여성특구 지정을 특정 후보 배제나 컷오프로 해석하는 것은 타당하지 않다"고 밝혔다. 이어 "이명노 의원은 선거구 변경을 통해 출마가 가능하다"고 말했다. 양 위원장은 차기 선거부터는 전략선거구 지정을 선거 1년 전에 마무리할 수 있도록 제도 개선을 중앙당에 건의하겠다고 밝혔다.





지역 정가에서는 여성 정치 참여 확대라는 취지와 별개로, 이번 여성특구 지정 과정에 대한 비판적 시각도 나온다. 한 지역 정치권 관계자는 "여성특구 자체의 문제라기보다, 특정 선거구를 경쟁이 제한되는 구역으로 확정하는 과정에서 충분한 사전 설명과 의견 수렴이 이뤄졌는지에 대한 의문이 남는다"며 "결정의 정당성과 공정성에 대한 논란이 해소되지 않은 상태에서 갈등이 커진 측면이 있다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

