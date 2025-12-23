부산교육청 청렴도 ‘껑충’…권익위 평가서 종합 2등급 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청렴노력도·내부체감도 역대 최고 기록



김석준 교육감 "강력한 청렴 드라이브"

국민권익위원회의 2025년 공공기관 종합청렴도 평가에서 부산시교육청의 청렴도가 크게 상승하며 대부분 지표가 전국 시도교육청 평균을 웃도는 것으로 나타났다.

부산시교육청은 23일 국민권익위원회가 발표한 '2025년 공공기관 종합청렴도 평가' 결과, 종합청렴도 2등급을 달성했다고 밝혔다. 특히 반부패 추진 노력과 성과를 평가하는 '청렴노력도'와 내부 교직원을 대상으로 한 '내부체감도'가 2022년 평가체계 개편 이후 최고 점수를 기록했다.

청렴노력도는 10개 평가 영역 중 8개 영역에서 만점인 100점을 획득했다. 내부체감도 역시 전년 대비 9.5점이 급상승하며 눈에 띄는 개선세를 보였다. 이는 내부 구성원들이 체감하는 청렴 수준이 크게 높아졌음을 보여주는 지표로, 교육청의 청렴 정책이 현장에 안착했다는 평가다.

국민권익위원회는 매년 민원인과 직원 설문조사를 통한 '청렴체감도', 반부패 정책 추진 성과를 평가하는 '청렴노력도', 부패 사건 발생 현황인 '부패실태'를 종합해 공공기관을 1~5등급으로 평가한다.

부산교육청은 김석준 교육감의 강력한 청렴 의지를 바탕으로 내부 횡령 사건 등 부정적 사례를 엄정하게 인식하고, 재발 방지와 신뢰 회복을 위한 내부 통제 강화에 집중해 왔다. 특히 교직원과의 소통과 공감을 기반으로 한 청렴 문화 확산 노력이 이번 설문조사 결과에 긍정적으로 반영된 것으로 분석된다.

교육청은 ▲청렴 추진체계 강화 ▲비위사건 적발 및 감사 처분을 통한 내부통제시스템 작동 ▲대상자별 맞춤형 청렴연수 ▲공감 중심의 청렴 문화 확산 등 반부패 정책을 지속 추진해 왔다. 그 결과 청렴노력도 평가 항목 중 '부패 취약분야 집중 개선' 영역에서 다른 시도교육청보다 높은 점수를 받은 것으로 나타났다.

또 기관장 주재 반부패 정책 총괄 플랫폼인 '청렴추진기획단' 기능을 확대하고, '교육감과 MZ세대가 함께하는 청렴·소통 간담회', '청백리 서포터즈 활동' 등 다양한 구성원이 참여하는 소통형 정책도 병행했다.

이와 함께 MZ세대 교직원과 학생 등 미래세대가 자발적으로 참여하는 청렴 실천 프로그램을 운영하며, 고위직과 함께하는 청렴 영상 릴레이, '청렴 문화의 날', 학생용 청렴 교육 자료 '청렴탐험대' 제작, '학교로 찾아가는 도전! 청렴 골든벨' 등을 통해 일상 속 청렴 가치를 확산해 왔다.





김석준 부산시교육감은 "올해 청렴도 급상승은 모든 직원이 함께 반부패·청렴 문화 확산에 힘을 모은 결과"라며 "책임과 공정, 신뢰의 청렴 가치를 교육행정 전반에 구현해 가장 청렴한 교육기관이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

