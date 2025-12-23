책과 사람 사이, 금빛으로 이어지다… '퍼스트키퍼스' 북콘서트 ‘금빛동행’ 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한수원 자회사 퍼스트키퍼스 힐링 북콘서트



문정희 배우·작가와 함께 저서 '마누이야기'

한수원의 자회사 퍼스트키퍼스(대표이사 이상민)은 연말을 맞아 임직원과 지역주민들을 위한 힐링 북콘서트 '금빛동행'을 지난 20일 월성스포츠센터에서 성공적으로 개최했다.

힐링 북콘서트 '금빛동행'.

이번 북콘서트에는 배우이자 작가로 활동 중인 문정희가 참석해 자신의 저서 '마누이야기'를 중심으로 삶과 생명의 존엄, 상처와 치유에 관한 진솔한 이야기를 전했다. 참석자들은 문정희 작가의 경험과 감정을 담은 생생한 이야기와 함께 깊은 공감의 시간을 가졌다.

'마누이야기'는 문정희 작가가 반려견 '마누'와 함께한 7년의 시간을 기록한 포토에세이로, 함께한 순간부터 암으로 인한 이별까지의 여정을 담아낸 작품이다. 배우가 아닌 반려인의 시각에서 써 내려간 이야기들은 참석한 반려가족들과 지역 주민들의 마음을 울렸다.

책을 출간한 출판사 '무제'는 배우 박정민이 운영하는 출판사로, 이전에도 동물권과 인간의 관계를 다룬 여러 작품을 선보여 왔다.

행사에서는 "'마누이야기'의 수익금 전액을 무제와 협력 중인 동물 관련 단체에 기부할 예정"이라는 박정민 대표 메시지도 전해졌다.

퍼스트키퍼스 이상민 대표이사는 "뜻깊은 행사에 지역 주민과 직원들이 함께해 더욱 의미 있었다"며 "이번 북콘서트를 통해 따뜻한 연말 분위기를 나누고 서로를 위로하는 시간이 되었기를 바란다"고 소감을 전했다.





행사 종료 후에는 '마누이야기' 소지자를 대상으로 문정희 작가의 친필 사인회가 진행됐으며, 많은 참석자가 참여해 현장의 분위기를 더욱 따뜻하게 만들었다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

