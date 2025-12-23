민주, 최고위원 보선 합동연설회…친명vs친청 대결 본격 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친명 유동철·이건태·강득구…친청 문정복·이성윤

더불어민주당 최고위원 보궐선거 후보자들은 첫 합동토론회에서 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계 구도 속에서 날 선 신경전을 이어갔다.

23일 여의도 민주당사에서 열린 민주당 최고위원 보궐선거 합동연설회에서 문정복 의원은 "이재명 대표의 체포동의안 가결이라는 가장 외롭고 힘들었던 순간을 기억하느냐. 그때, 저 문정복은 침묵하지 않았다"며 "굳이 친명을 말해야 한다면 그 맨 앞에는 문정복이 있다"고 밝혔다. 이번 최고위원 보궐선거는 친명계(유동철·이건태·강득구)와 친청계(문정복·이성윤)가 겨루는 '명청대전'으로 불린다.

문 의원의 '친명' 발언은 이런 친명 대 친청 대립 구도를 의식한 것으로 해석된다. 앞서 경선을 시작하기도 전 문 의원이 유동철 부산 수영구 지역위원장에게 "천둥벌거숭이" 등 발언을 한 사실이 알려지며 대립 구도는 짙어졌다. 다만 문 의원은 이날 당원 1인1표제 재추진, 지구당 부활 등 정청래 당대표의 공약을 언급하며 정 대표와의 관계성도 강조했다.

유 위원장은 명청대전 갈등 양상을 전면에 내세웠다. 그는 "누군가는 '버르장머리를 고쳐야 할 천둥벌거숭이'라고 조롱한다"며 문 의원과 각을 세우는 한편 "누군가는 본인이 친명의 맨 앞자리에 있다고 하지만 친명에 맨 앞자리란 없다. 친명은 이 대통령에게 모든 스포트라이트를 보내고 이 대통령을 향한 화살을 대신 맞는 사람"이라고 했다.

이건태 의원은 과거 이 대통령의 대장동 사건 변호인임을 강조했고, 강득구 의원은 이 대통령이 당대표이던 시절 수석사무부총장을 지낸 경험을 내세웠다. 이성윤 의원은 "이재명도, 정청래도, 이성윤도 1인1표"라고 말했다.





이번 보궐선거에서는 지방선거 출마 등으로 인해 빈 3명의 최고위원을 뽑는다. 투표는 온라인과 ARS로 1월9일부터 11일까지 진행된다. 투표는 중앙위원 50%, 권리당원 50%를 반영하며, 투표자 한 명당 후보 2명을 고를 수 있다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

