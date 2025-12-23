"연말 최대 쇼핑 기회"…신세계면세점, '2025 특가 페스타' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온라인몰 중심으로 대규모 프로모션

최대 45만원 추가적립금, 14% 할인쿠폰

신세계면세점이 2025년 한 해를 총결산하는 연말 최대 규모의 프로모션 '굿바이 2025 연말 럭셔리 초특가 페스타'를 오는 30일까지 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 프로모션은 해외 여행객과 면세 쇼핑 수요가 동시에 집중되는 연말 선물 시즌과 겨울 성수기를 맞아, 온라인몰(국·영·중문)을 중심으로 국내외 고객들에게 차별화된 상품과 특별한 쇼핑 혜택을 선보인다.

먼저 온라인몰 회원을 대상으로 1일 1회 참여 가능한 '럭키 박스 이벤트'가 진행된다. 매일 선착순 1만명에게 추가적립금과 면세포인트 총 6종 중 1종이 100% 당첨 방식으로 랜덤으로 제공된다. 구매 금액대에 따라 최대 45만원의 추가적립금을 받을 수 있다. 럭키 박스 이벤트 혜택은 지급 당일까지 사용 가능하며 추가 적립금은 온라인몰에서, 면세포인트는 온·오프라인 전점(온라인몰, 명동점, 인천공항 1·2터미널점)에서 사용할 수 있다. 온라인몰 로그인 시 매일 14% 할인쿠폰이 증정돼 고객들은 고환율에 대한 부담을 덜고 추가 할인 혜택도 받을 수 있다.

이벤트 기간 동안 온라인몰에서는 럭셔리 제품을 최대 55% 할인된 가격에 선보이는 '럭셔리 시즌 오프'가 진행된다. ▲돔페리뇽 ▲조니워커 ▲로얄샬루트 등 연말을 마무리하기 좋은 프리미엄 주류부터 ▲프라다 ▲메종 마르지엘라 ▲톰브라운 ▲메종키츠네 ▲폴로 등 자신을 위한 럭셔리 패션 아이템까지 인기 제품을 합리적인 조건으로 구매할 수 있다.

이와 함께 2025년 한 해 동안 신세계면세점에서 큰 사랑을 받은 제품을 한자리에 모은 '2025 신세계면세점 어워즈'도 진행한다. 스킨케어, 디바이스, 립, 헤어 등 각 카테고리를 대표하는 베스트 컬렉션 제품을 최대 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

이번에는 ▲메디큐브 ▲퍼셀 ▲톰 ▲푸에기아 1833 ▲MNH(엠엔에이치) ▲홀슨부 ▲유닉스 ▲넘버블록스 등 신세계면세점 단독 입점 브랜드 제품이 주요 아이템으로 선정됐다.





신세계면세점 관계자는 "고객들이 신세계면세점과 함께 연말의 즐거움을 더하는 쇼핑 경험을 누릴 수 있도록 2025년을 행운으로 마무리하는 프로모션을 기획했다"며 "단독 입점 브랜드와 베스트셀러 중심의 큐레이션을 통해 신세계면세점만의 차별화된 경쟁력을 제공할 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

