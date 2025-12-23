지역 청년 10명 중 7명 "광주에서 취업하고 싶다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주경총·조선대 '취업 인식도 설문조사'

전공 살릴 일자리 부족에 절반 수준 응답

광주 지역 대학생들의 지역 정주를 가로막는 큰 요인으로는 양질의 일자리 부족으로 나타났다.

23일 광주경영자총협회와 조선대학교 취업전략팀이 리서치 전문기관 ㈜와이즈초이스에 의뢰해 조선대 재학생 및 지역 청년 307명을 대상으로 진행한 '취업 인식도 설문조사' 결과에 따르면 광주 지역 대학생들은 지역 내에 양질의 일자리만 있다면 지역 기업에 취업할 의사가 매우 높은 것으로 나타났다. 하지만 전공을 살릴 수 있는 일자리가 부족하다는 인식이 청년들의 지역 정주를 가로막는 가장 큰 원인으로 조사됐다.

'광주 지역 기업에 일자리가 있을 경우 취업할 의향이 있는가'를 묻는 말에 응답자의 73.9%가 긍정적(매우 있다 44.0%, 있다 30.0%)으로 답했다.

이는 지역 청년들이 무조건적인 수도권 진출보다는, 여건이 허락한다면 지역에 정주하고 싶어 하는 강한 의지를 보여주는 대목이다.

취업 희망 근무 지역 역시 수도권(41.7%)과 광주(40.4%)가 오차범위 내에서 접전을 벌였으며, 여기에 전남(11.1%)을 포함할 경우 지역(광주·전남) 내 근무를 희망하는 비율은 과반인 51.5%에 달했다. 이는 수도권 선호도(41.7%)를 웃도는 수치로, 지역 일자리의 질적 개선만 뒷받침된다면 청년 유출을 충분히 막을 수 있음을 강력히 시사한다

그러나 높은 취업 의향과는 달리 현실적인 인식은 냉혹했다. '광주 지역에 전공을 살릴 수 있는 일자리가 충분한가'라는 질문에는 부정적인 응답이 (38.4%)로, 긍정적인 응답(27.7%)을 크게 앞섰다.

특히 지역 내 취업을 꺼리는 가장 큰 이유로 절반에 가까운(46.6%)가 '전공 일자리 부족'을 꼽았다. 이는 '급여 수준이 낮음'(18.9%)이나' 기업 인지도 부족'(17.3%)보다 월등히 높은 수치로, 단순한 임금 격차보다 자신의 전공과 커리어를 살릴 수 있는 직무의 부재가' 일자리 미스매치'의 핵심 원인임이 드러났다.

지역 청년 취업 활성화를 위해 대학이 강화해야 할 교육으로는 ▲현장 실무 중심 교육(43.0%)이 압도적인 1위를 차지했다. 이어 ▲기업 맞춤형 프로젝트(21.5%), ▲최신 기술(AI·스마트제조) 교육(17.9%) 순으로 나타나, 학생들은 강의실 중심의 이론 교육보다는 기업 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 역량 강화를 강력히 원하고 있는 것으로 분석됐다.

이와 관련해 조선대학교 조윤성 취업학생처장은 "이번 조사를 통해 우리 학생들이 막연하게 지역을 떠나려는 것이 아니라, 지역에 남고 싶어도 '일하고 싶은 직무'가 없어서 고민하고 있다는 사실이 데이터로 증명됐다"며 "학생들이 가장 필요로 하는 현장 실무 중심 교육과 기업 맞춤형 프로젝트를 교과과정에 과감하게 도입하겠다"고 밝혔다.





광주경영자총협회 양진석 회장은 "청년들의 목소리가 확인된 만큼, 기업에는 청년들이 원하는 직무 정보를 제공하고 대학에는 실무형 인재 양성 커리큘럼을 제안해 지역 고용 시장의 미스매치를 줄여나가는 데 앞장서겠다"고 강조했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

