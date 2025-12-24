[2026 정시]세종대, 첨단학과 신설로 총 8개…통합계열 선발도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해병대 계약 '국방AI로봇융합공학전형'도 신설

세종대는 2026학년도 정시모집에서 1185명을 선발한다. 모집군별로는 가군 351명, 나군 567명, 다군 267명을 뽑는다.

특히 세종대는 2026학년도 정시모집에서 학과 선발뿐 아니라 인문사회계열·경상호텔관광계열·자연생명계열·IT계열·공과계열·첨단융합계열(다군 신설)로 계열 통합선발을 실시한다. 자유전공학부(무전공) 역시 다군에서 40명을 선발한다.

아울러 세종대는 양자지능정보학과, 첨단융합계열 등 2개 첨단학과 및 계열을 신설했다. 이와 함께 총 8개 첨단학과 및 통합계열 선발로 전년보다 22명 증가한 309명을 선발한다. 전형별로는 일반학생전형 265명, 농어촌학생 특별전형 34명, 특성화고교졸업자 특별전형으로 10명을 선발한다. 다군 첨단융합계열로 입학할 경우, 인공지능데이터사이언스학과, AI로봇학과, 지능정보융합학과, 콘텐츠소프트웨어학과 중 학과를 선택해 교과과정을 이수하게 된다.

해병대와의 협약을 통해 설치 및 운영되는 계약학과 선발 전형인 국방AI로봇융합공학전형도 2026학년도에 신설됐으며, 가군에서 6명을 선발한다. 1단계에서 수능으로 4배수를 선발한 뒤 2단계에서는 1단계 성적과 면접평가, 체력검정 및 해병대 주관 전형(합·불 판정)으로 최종 합격자를 선발한다.

일반학생 전형 인문·자연계열 및 창의소프트학부는 수능 100%를 반영해 선발하며, 예체능계열(창의소프트학부 제외)은 수능 성적 외에 실기고사 성적과 학생부(교과) 성적을 반영한다. 예체능계열은 가군의 영화예술학과 연출제작 전공과 무용과를 제외한 모든 학과를 나군에서 선발한다.





변재문 세종대 입학처장

대학수학능력시험은 국어, 수학영역은 표준점수, 탐구영역은 변환표준점수를 반영하고 영어영역은 등급을 반영한다. 인문계열은 국어(30%), 수학(30%), 영어(20%), 탐구(사회·과학 2과목)(20%), 자연계열은 국어(20%), 수학(35%), 영어(20%), 탐구(사회·과학 2과목)(25%), 창의소프트학부, 자유전공학부는 국어(35%), 수학(35%), 영어(20%), 탐구(사회·과학 2과목)(10%) 다. 계약학과를 제외한 인문·자연·자유전공학부는 한국사 영역 등급별로 가산점을 부여하며 3등급 이상은 10점, 4등급부터 1등급당 0.2점씩 감점된다. 예체능계열은 국어(70%), 영어(30%)를 반영한다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

