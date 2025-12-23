삼성SDI, KGM과 '46파이' 차세대 전기차용 배터리팩 공동 개발

기술·업무 교류 통한 중장기 전략적 파트너십
삼성SDI가 국내 완성차 생산업체인 KG모빌리티(KGM)와 공동으로 차세대 전기차용 배터리팩 기술을 개발한다.
삼성SDI와 KGM은 22일 서울 중구 KG타워에서 '차세대 전기차용 배터리팩 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이날 행사에는 최익규 삼성SDI 소형사업부장(부사장)과 조한제 삼성SDI 마케팅팀장(부사장) 등이, 곽정현 KGM 사업전략부문장(사장)과 권용일 KGM 개발·생산 부문장(전무) 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 두 회사는 삼성SDI의 46파이 원통형 배터리셀을 활용한 팩 기술을 공동 개발하는 동시에 차세대 배터리팩 개발을 위한 기술 및 업무 교류도 진행하게 된다. 이를 통해 개발되는 배터리팩은 추후 KGM이 생산할 차세대 전기차에 탑재될 것으로 예상된다.
또 양사는 중장기적으로 글로벌 배터리 시장 전략 수립과 관련 정보 교환, 공동 연구개발(R&D) 등 상호 협력을 통한 전략적 파트너십도 구축하기로 했다.
삼성SDI의 46파이 원통형 배터리는 높은 에너지 밀도를 바탕으로 긴 주행거리와 빠른 충전 속도를 동시에 구현할 수 있으며, 향상된 안전성과 내구성을 바탕으로 다양한 주행 환경에서도 안정적인 성능을 발휘할 수 있다. 특히 고용량 하이니켈 니케코발트알루미늄(NCA) 양극재와 특허 소재인 실리콘탄소복합소재(SCN) 음극재를 적용해 배터리가 부풀어 오르는 스웰링(Swelling) 현상을 줄였으며, 수명은 대폭 늘렸다.
또 탭리스(Tabless) 구조를 적용해 내부 저항을 낮추고 전류 흐름을 최적화함으로써 고출력 및 급속충전 성능을 강화했으며, 열 확산 구조 개선과 제조 공정 고도화를 통해 안전성과 품질 신뢰성도 함께 확보했다.
삼성SDI 관계자는 "이번 업무협약은 국내외 전기차 시장에서 46파이 원통형 배터리의 차별화된 기술 경쟁력을 다시 한번 인정받았다는 데 의미가 있다"며 "차세대 글로벌 배터리 업계에서 기술 리더십을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.
심성아 기자 heart@asiae.co.kr
