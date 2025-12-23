본문 바로가기
"美국방부, 中 격납고 3곳에 ICBM 100기 이상 배치 판단"

오수연기자

입력2025.12.23 05:26

로이터, 국방부 中군사력 보고서 초안 공개

중국이 최근 건설한 3곳의 사일로(지하 격납고) 기지에 대륙간탄도미사일(ICBM) 100기 이상을 배치했을 가능성이 높으며, 군비 통제 회담에 대한 의지가 없다는 내용이 미국 국방부(전쟁부) 보고서 초안에 담겼다고 로이터 통신이 22일(현지시간) 보도했다.


미 국방부는 매년 중국의 군사력을 평가한 보고서를 작성해 의회에 제출한다. 올해 보고서는 아직 제출되지 않았다.

중국 전승절 80주년 기념 열병식에 모습을 드러낸 대륙간탄도미사일(ICBM) '둥펑(東風·DF)-61'. 연합뉴스
초안에 따르면 미 국방부는 중국이 몽골과의 국경 인근에 있는 사일로 기지들에 고체연료 방식의 DF-31 ICBM 100기 이상을 장전했을 가능성이 큰 것으로 파악했다.


미 국방부가 이전에도 이러한 사일로 기지 존재를 공개한 바 있으나 탑재 미사일 수량까지 언급한 것은 이번이 처음이다. 새로 배치된 미사일의 잠재적 목표물이 무엇인지에 대해 국방부는 특정하지 않았다.


보고서 초안에 따르면 중국의 핵탄두 보유량은 2024년 기준 600기 초반대에 머무른 것으로 보인다. 이는 "몇 년 전과 비교해 생산 속도가 둔화"했음을 반영한다고 평가했다. 다만 중국의 핵무기 개발은 진행 중이며, 2030년까지 핵탄두 보유량이 1000기를 넘길 것으로 예상된다고 덧붙였다.


보고서 초안은 "베이징이 포괄적인 군비통제 논의를 추진하려는 의지를 보인다는 징후는 전혀 없다"며 중국이 군비 통제 협상에 참여할 의지가 없다고 평가했다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국, 러시아와 비핵화 방안을 추진할 수도 있다고 밝혔는데, 보고서에 따르면 중국은 비핵화에 관심이 없는 것으로 나타났다.


또 보고서 초안은 중국의 군사력 증강을 설명하며 중국이 2027년 말까지 대만을 상대로 한 전쟁에서 승리할 수 있는 역량을 갖출 것이라고 분석했다. 중국은 무력을 동원해 대만을 장악하기 위한 군사적 선택지를 정교화하고 있으며, 이 중 하나로 중국 본토로부터 1500∼2000해리(2780∼3700㎞) 떨어진 지역을 타격하는 시나리오도 포함될 수 있다고 밝혔다.


그러면서 "이런 타격이 충분한 규모로 이뤄질 경우 아시아·태평양 지역 분쟁 상황에서 역내 미군의 존재를 심각하게 위협하고 교란할 수 있다"고 내다봤다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
