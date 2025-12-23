본문 바로가기
'2025 서울시 건설상' 대상에 강동구 자원순환센터 지은 코오롱글로벌

한진주기자

입력2025.12.23 06:00

건설기술·산업 발전에 기여한 시민·단체 수상

올해의 서울특별시 건설상 대상에 강동구 자원순환센터를 건립한 코오롱글로벌이 선정됐다.


'2025 서울시 건설상' 대상에 강동구 자원순환센터 지은 코오롱글로벌 서울시는 지난 22일 오후 서소문청사 후생동 강당에서 ‘2025년 제10회 서울특별시 건설상’ 시상식을 개최했다. 서울시 제공
서울시는 올 한 해 서울시 도시인프라 확충, 건설기술과 산업 발전에 기여한 건설 기술인·단체 16인을 '제10회 서울특별시 건설상' 수상자로 선정했다고 23일 밝혔다. 시상식은 지난 22일 오후 서소문청사 후생동 강당에서 열렸다.


서울특별시 건설상은 2004년 '서울특별시 토목상'으로 시작해 2016년 시민상으로 재편되면서 명칭이 변경됐다. 지난해까지 총 205명의 건설인을 시상했다.


시는 지난 8월부터 건설 관련 기관·단체·협회·대학 추천을 받아 후보자를 모집하고, 시 내부 위원으로 구성된 실무심사위원회의 1차 심사와 공적심사위원회 심사를 거쳐 최종 수상자를 결정했다. 심사에서는 건설기술 발전·정책 기여도, 추진 과정의 노력, 성과 실효성 등을 고려했다.


올해 수상자로 매력서울 분야 11명, 안전서울 분야 2명, 기술혁신 분야 3명 등 총 16명을 선정했다. 최종 대상에 선정된 코오롱글로벌은 기존 자원순환센터에 대한 인식을 전환하고, 시민의 삶의 질 향상과 지역 랜드마크 조성에 기여한 공을 인정받았다. 강동구 자원순환센터는 2020년 착공해 지난 10월 준공됐다.


매력서울 분야 최우수상은 서울 동북권 미래산업거점 육성 전략을 수립한 진린 도시디자인그룹 대표, 지구단위계획 용적률 체계개편과 일괄 재정비 사업을 맡은 홍성기 앤더스엔지니어링 상무, 지속가능한 입체기반시설(공원) 조성기준을 마련한 에이치엘디자인이 수상했다.


우수상 수상자는 △천백조경(서울광장 숲 조성) △허성철 마노건설 상무(한강버스 선착장 상부건축물 신축공사) △안호영 동해종합기술공사 전무(AI지원센터 건립공사 등) △나귀태 한국종합기술 상무(건설기술심의위원, 가산동 생활권공원 지하공영주차장 설계 등) △김남철 동해종합기술공사 전무(창경궁로 보행친화공간 재편공사) △새암조경주식회사(환구단 정문 열린정원 조성사업) △정은호 경호엔지니어링종합건축사사무소 전무(강동구 자원순환센터) 등 7인이 선정됐다.


안전서울 분야 최우수상은 건축물 해체공사 감리교육으로 안전문화 정착을 위해 노력한 이상열 하제엔지니어링 건축사사무소 대표이사가 수상했다. 기술혁신 분야 최우수상은 서울시 BIM 적용지침을 수립하는데 기여한 박태원 동일기술공사 이사가 선정됐다. 우수상에는 신형일 내가시스템 대표이사(하수도관리전산시스템 유지관리, 기능고도화 등)가 선정됐다.


기술혁신 분야 최우수상은 서울시 BIM 적용지침을 수립하는데 기여한 박태원 동일기술공사 이사가 수상했다. 우수상은 최영국 거송 대표(건설기술심의위원·서울아리수본부 기술자문위원), 정동철 극동전기기술단 사장(건설기술심의위원 전기전력설비 분야) 등 2인이 최종 선정됐다.


수상자에게는 상패와 함께 향후 서울시 건설공사 품질과 안전을 위한 각종 심의와 현장점검 활동을 수행하는 '서울특별시 건설기술심의위원' 또는 '건설신기술활용심의위원' 우선 선임의 혜택이 주어진다.


김성보 서울시 행정2부시장은 "건설상이 어려운 상황에 놓인 건설산업이 재도약할 수 있는 소중한 밑거름이 되기를 바라며, 앞으로도 일선 현장에서 헌신하는 건설인을 폭넓게 발굴해 시상하고, 고품격 건설문화가 확산되도록 하겠다"고 말했다.




한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

