본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

팍팍한 밥상이 코앞…식품값 '도미노 폭등' 천장 뚫는 환율 어쩌나[Why&Next]

임혜선기자

입력2025.12.23 11:39

수정2025.12.23 13:19

시계아이콘02분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

환율 6개월 상승, 원재료·물가로 번지는 부담
원가 압박 커지는데 가격은 묶여, 식품기업 눈치보기

원·달러 환율이 올 하반기부터 6개월 연속 상승세를 이어가면서 원재료 수입 비중이 높은 식품업계의 부담이 누적되고 있다. 환율 상승은 수입 원가를 직접 끌어올리는 요인으로, 제품 가격 인상 압박으로 이어지는 모습이다. 정부의 물가 관리 기조로 인해 소비자가격은 유지하고 있지만, 강달러 추세가 이어질 경우 내년 상반기 도미노 가격 인상이 우려된다.

팍팍한 밥상이 코앞…식품값 '도미노 폭등' 천장 뚫는 환율 어쩌나[Why&Next] 연합뉴스
AD

23일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날 주간거래 종가(1480.1원)보다 오름세로 출발해 1483원을 돌파했다. 이는 2008년 글로벌 금융위기 이후 최고 수준이다. 원화 가치는 지난해 연말 내란사태를 거치면서 올해초 1470원대에서 대통령선거 이후 1350원대까지 안정됐지만, 7월부터 고공행진 중이다.


이 때문에 식품업계는 올들어 달러 강세에 따른 수입 원자재 가격 상승으로 수익성 압박이 계속되고 있다. 금융감독원에 따르면 롯데웰푸드는 올해 1~9월 원재료와 소모품 비용이 1조4730억원으로 지난해 같은기간(1조3153억원)보다 1577억원 급증했다. 롯데웰푸드는 껌과 캔디, 비스킷, 초콜릿, 빙과, 육가공 제품 등을 생산·판매하는 기업으로, 주요 원재료의 상당 부분을 해외에서 조달하고 있다. 오뚜기 역시 상황은 비슷하다. 1~9월 오뚜기의 원재료 및 상품매입액은 1조7522억원으로 전년동기(1조5921억원)보다 1601억원 증가했다. 오뚜기의 전체 원재료 가운데 절반 이상이 수입산이다.


팍팍한 밥상이 코앞…식품값 '도미노 폭등' 천장 뚫는 환율 어쩌나[Why&Next]
환율이 키운 원가 부담, 원재료 가격·물가로 번져

식품업계의 원가 부담은 국제 원자재 가격 변동에만 국한되지 않는다. 대두유·팜유·코코아·유제품 원료 등 주요 원재료는 대부분 달러화로 거래된다. 국제 시세가 같더라도 원·달러 환율이 오르면 원화 기준 수입 단가는 상승할 수밖에 없다. 최근 환율 상승세로 국제 원자재 가격이 안정 국면에 접어들었지만, 기업들이 체감하는 원가 부담은 더 커졌다.


실제 원재료 단가는 큰 폭으로 올랐다. 롯데웰푸드 분기보고서에 따르면 가공버터와 전지분유 등 유제품류의 3분기 말 기준 누적 평균 단가는 kg당 6571원으로, 전년(5539원) 대비 18.6% 상승했다. 코코아 원두 등 코코아류 가격은 kg당 8718원에서 1만5440원으로 거의 두 배에 달했다. 대두유와 팜유 등 유지원유 가격도 kg당 1548원에서 2135원으로 37.9% 올랐고, 육가공류 역시 kg당 4573원에서 5101원으로 상승했다.


하지만 이 기간 코코아 가격은 연초 t당 1만1000달러에서 6800달러로 38% 가량 하락했다. 코코아는 선 롯데웰푸드가 부담한 코코아 원가 단가는 오히려 2% 상승했다. 국제 가격 하락분이 환율 상승으로 상쇄되면서 원가 부담이 이어지는 것으로 풀이된다.


팍팍한 밥상이 코앞…식품값 '도미노 폭등' 천장 뚫는 환율 어쩌나[Why&Next]

대상은 올해 사업계획 수립 당시 원·달러 환율을 1300원 기준으로 설정했다. 이에 따라 베스트와 워스트 시나리오 역시 해당 환율을 전후로 마련됐다. 그러나 최근 환율은 이미 회사가 설정한 워스트 수준을 넘어선 상태다.


대상은 환율 상승에 대응해 전략적 구매를 통한 원가 단가 인하, 수익성 중심의 제품 포트폴리오 조정, 제조원가 절감, 판촉비 효율화 등을 병행하고 있다. 다만 글로벌 경기 불확실성이 계속된 가운데 환율 강세가 당분간 지속될 가능성이 크다는 점에서 부담은 여전하다는 분석이다.


문제는 환율 상승세가 좀처럼 꺾이지 않고 있다는 점이다. 월평균 원·달러 환율은 9월 1392.38원에서 10월 1424.83원으로 급등한 데 이어, 11월에는 1460.44원까지 치솟았다. 12월 들어서도(1∼19일 기준) 1472.49원을 기록하며 고점 흐름을 이어가고 있다. 전날 원달러 환율은 1480.1원에 주간 거래를 마쳤다.


환율 상승은 수입 물가와 생산자물가를 거쳐 소비자물가로 순차적으로 전이되고 있다. 11월 수입물가지수는 전월 대비 2.6% 상승하며 1년 7개월 만에 최고 수준을 기록했다. 생산자물가지수도 지난달 0.3% 오르며 3개월 연속 상승세를 이어갔다. 소비자물가 역시 11월 기준 전년 동월 대비 2.4% 상승했다. 8월 1.7%로 1%대까지 내려갔던 상승률은 9월 2.1%, 10월 2.4%로 높아진 뒤 3개월 연속 2%대에서 움직이고 있다.

팍팍한 밥상이 코앞…식품값 '도미노 폭등' 천장 뚫는 환율 어쩌나[Why&Next]

가격 인상 압박 '눈치 보기', 지방선거 이후 올리나

업계에서는 원·달러 환율이 1500원 수준까지 오를 경우 상당수 식품기업이 부담을 감내하기 어려울 것으로 보고 있다. 원가 압박이 이어지면서 식품업계 전반에서는 가격 인상을 더 미루기 어렵다는 분위기도 확산하고 있다. 그동안 비용 절감과 판촉 축소 등으로 대응해 왔지만, 내부적으로 추가로 줄일 수 있는 가능성은 상당 부분 소진됐다는 것이다.


환율 상승은 원재료뿐 아니라 포장재와 물류비, 공장 운영에 필요한 에너지 비용 전반에도 영향을 미친다. 여기에 산업용 전기·가스 요금 인상까지 겹치면서 부담은 더 커질 수 있다. 한 식품업계 관계자는 "이미 원가 절감이나 비용 축소는 할 수 있는 만큼 다 했다"며 "대응 여지가 제한적인 상황에서 이익 목표는 계속 낮아지고 있는데, 언제까지 버틸 수 있을지 의문"이라고 말했다.


다만 가격 인상은 개별 기업이 먼저 나서기 어려운 카드다. 정부의 물가 관리 기조와 여론을 의식할 수밖에 없기 때문이다. 이에 따라 업계 전반에서는 서로의 움직임을 살피는 '눈치 보기'가 이어질 것이라는 전망이 나온다. 환율 강세가 장기화할 경우 업계 전반에서 동시에 가격 조정이 이뤄질 가능성도 거론된다.

팍팍한 밥상이 코앞…식품값 '도미노 폭등' 천장 뚫는 환율 어쩌나[Why&Next]

국내 식품업체들은 국제 원재료를 매입한 후 국내 도입까지 3~6개월 시차가 발생해 국내 가격 변동이 뒤늦게 반영된다. 이로 인해 업계에서는 누적된 원가 부담을 이유로 내년 6월 지방선거 이후 식품 가격을 우후죽순 올릴 가능성도 있다는 관측도 제기된다. 또 다른 업계 관계자는 "수입 원료 부담을 완화하기 위한 할당관세 확대 등 정책적 대응을 정부가 보다 종합적으로 고민해 줄 필요가 있다"며 "지금처럼 현상 유지에 급급한 환경에서는 투자와 인력 채용이 위축될 수밖에 없고, 이는 결국 내수 전반을 더 어렵게 만들 수 있다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 강달러가 일부 식품기업에는 오히려 긍정적인 요인으로 작용하고 있다. 수출 비중이 높거나 해외 생산·판매 비중이 큰 기업들은 환율 상승의 충격이 상대적으로 제한적이다. 수출 기업의 경우 수출 물량과 외화 표시 수출 가격이 일정하다고 가정할 때 환율이 오르면 그만큼 원화 기준 매출이 늘어나는 효과가 발생한다. 라면의 경우 수입 원료 비중이 90%에 이르지만, 수출 비중이 80%를 넘나드는 삼양식품의 경우에는 환율 상승에 따른 원가 부담 확대보다 수익 증대 효과가 더 크다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2025 무연고사 리포트
  • 25.12.2311:00
    아무도 오지않는 5호실의 적막...'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다
    아무도 오지않는 5호실의 적막...'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다

    지난달 5일 오전 강원도 원주의료원 장례식장은 상주와 조문객들로 분주한 모습이었다. 그런데 가장 작은 빈소인 5호실은 사뭇 다른 분위기를 풍겼다. 이곳에는 고(故) 권모씨의 빈소가 영정사진도 없이 차려져 있었다. 조문객은 아무도 찾아오지 않았다. 빈소 옆 식당에도 불은 꺼져 있었다. 기자는 비어있던 제사용 향로에 첫 번째 향을 피운 뒤 권씨를 조문했다. 빈소 앞 의자에 앉아 기다리기를 30분, 지역 봉사단체 회원 3명이

  • 25.12.2311:00
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답

    최근 약 5년간 발생한 무연고 사망자 10명 중 3명은 연고자가 있음에도 시신 인수를 거부당한 것으로 나타났다. 23일 아시아경제가 2021년부터 올해 5월까지 전국 지방자치단체 무연고 사망자를 전수조사한 결과에 따르면, 경찰이나 지자체에서 연고자에게 연락했으나 무응답 또는 시신 인수 거부·기피로 무연고자가 된 사망자는 시신 위임자가 확인되는 2만1896명 중 7336명(33.5%)이었다. 무연고 사망자는 가족 등 연고자가 아예

  • 25.12.2215:10
    밝게 웃던 선생님…집에서도 마지막도 철저히 혼자였다
    밝게 웃던 선생님…집에서도 마지막도 철저히 혼자였다

    무연고 청년의 유품정리 현장을 가다 "혼자서 얼마나 외로우셨습니까. 부디 좋은 곳으로 가셔서 편히 쉬세요."20대 女 사망 일주일만에 발견…수소문에도 가족 없어지난달 29일 오전 7시30분 경북 영주시의 한 빌라. 유품정리업체 '카리스마'의 윤정섭 대표(50)가 굳게 닫혀있던 방문을 열고 익숙한 듯 창문부터 젖혔다. 이내 책상을 펴 간이 제단을 만들고 종이컵에 소주를 따라 고인의 넋을 위로했다. 고인은 20대 여성 무연고자

  • 25.12.2211:00
    "그 누구보다 열심히 살았을 텐데"…유품으로 남은 청년의 흔적
    "그 누구보다 열심히 살았을 텐데"…유품으로 남은 청년의 흔적

    "혼자서 얼마나 외로우셨습니까. 부디 좋은 곳으로 가셔서 편히 쉬세요." 지난달 29일 오전 7시30분 경북 영주시의 한 빌라. 유품정리업체 '카리스마'의 윤정섭 대표(50)가 굳게 닫혀있던 방문을 열고 익숙한 듯 창문부터 젖혔다. 이내 책상을 펴 간이 제단을 만들고 종이컵에 소주를 따라 고인의 넋을 위로했다. 고인은 20대 여성 무연고자로 사망 일주일 만에 집주인에게 발견됐다. 경찰과 지자체가 고인의 신원을 확인하고 백방

  • 25.12.2211:00
    한 해 동안 무연고 사망자 6000여명…9년새 5배 폭증
    한 해 동안 무연고 사망자 6000여명…9년새 5배 폭증

    편집자주아시아경제는 4년 전 무연고 사망 실태를 처음으로 심층 보도했다. 그러나 당시 제기됐던 문제들은 여전히 해소되지 않은 채 더 심각한 양상으로 번지고 있다. 가족과 지역 공동체의 약화로 개인화가 가속화되면서 무연고 사망은 특정 취약계층의 문제가 아니라 사회 전반의 구조적 위험으로 자리 잡았다. 망자의 존엄을 지켜야 할 장례 절차 역시 기준 없이 지자체 재량에만 맡겨져 있는 현실도 달라지지 않았다. 이에 전

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기