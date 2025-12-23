본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

전통문화는 어떻게 산업이 됐나 ‘오늘전통창업’, 전통문화 창업 생태계의 엔진

정진기자

입력2025.12.23 09:00

시계아이콘02분 28초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

- AC 밀착 보육으로 ‘양산화·투자·글로벌’ 해결... 단순 지원 넘어선 ‘자생적 창업 생태계’ 안착
- 2026년 ‘선도기업’ 부문 신설로 전 주기 지원 완성... ‘예비창업부터 글로벌까지’ 원스톱 육성

전통문화를 단순히 '보존'의 대상으로만 인식하던 시각이 빠르게 변화하고 있다. 이제 전통은 과감하게 '투자'하고 체계적으로 '육성'해야 할 가장 확실한 고부가가치 미래 산업이다. 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)와 한국공예·디자인문화진흥원(원장 장동광, 이하 공진원)이 추진해 온 '오늘전통창업' 사업이 올해 받아든 성적표는 이 명제가 참임을 숫자로 증명했다.


올해 우수한 사업 성과로 문체부 장관상을 수상한 '주식회사 로얄헤리티지'는 창업 첫해부터 현대백화점 본점과 5성급 호텔의 팝업을 잇달아 성사시키며 '프리미엄 K-디저트'의 가능성을 입증했다. 또한 23세 대학생이 창업해 떡을 기반으로 연 매출 18억 원의 푸드테크 기업을 일궈내고(주식회사 더바른컴퍼니), 성장 정체기를 겪던 도예 브랜드가 홈쇼핑 진출로 하루 매출 1억 원을 달성(무자기)하는 등 드라마 같은 성과가 쏟아졌다. 이는 단순한 자금 지원을 넘어, 아이디어를 가진 청년들을 발굴해 '데스밸리'를 건너게 하고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 키워내는 체계적인 '비즈니스 육성 시스템'이 빛을 발한 결과다.


'오늘전통창업'은 전통문화 분야의 유망 창업기업을 발굴해 최대 3년간 사업화 자금과 맞춤형 보육을 제공하는 문체부의 대표적인 스타트업 육성 사업이다. 단순 지원금 지급에 그치지 않고, 비즈니스 모델 수립부터 시제품 제작, 판로 개척까지 기업 성장에 필요한 전 과정을 원스톱으로 지원하며 전통문화 산업의 체질을 바꾸고 있다.


이정우 문체부 문화예술정책실장은 2025 오늘전통창업 시상식 축사를 통해 "오늘전통창업 사업 전시를 보며 한복, 한지, 굿즈 등 우리 전통문화가 더 이상 박제된 유산이 아니라, 일상 속에서 상업화·산업화되고 있다는 점이 인상 깊었다"라며, "여러분의 헌신과 노력이 K-컬처라는 차를 달리게 하는 엔진이라면, 문체부는 법과 제도, 재정적 뒷받침을 통해 그 엔진이 거침없이 달릴 수 있는 '길'을 만드는 역할을 하겠다"라고 산업화에 대한 지원 의지를 밝혔다.

전통문화는 어떻게 산업이 됐나 ‘오늘전통창업’, 전통문화 창업 생태계의 엔진 2025년 오늘전통창업 ‘초기창업기업’ 대표 제품(상단 왼쪽부터 주식회사 로얄헤리티지, 주식회사 더바른컴퍼니 / 하단 왼쪽부터 에움, 주식회사 엠에스알)
AD

올해 '오늘전통창업' 사업의 가장 큰 성과는 기업들의 체질 개선이 실질적인 지표 상승으로 이어졌다는 점이다. 초기창업기업부터 도약기업에 이르기까지, 지원을 받은 기업들은 평균적으로 두 자릿수 이상의 매출 성장률을 기록하며 '시장성'을 입증했다.


특히 올해 관광기념품 공모전 대통령상을 받은 △'㈜미미디자인'은 실용적인 디자인으로 전년 대비 매출 2.5배 성장을 기록했고, △'에움'은 일본인 관광객의 필수 쇼핑 코스로 등극하며 글로벌 시장성을 확인했다. 전통 매듭을 힙(Hip)한 패션 아이템으로 풀어낸 △'주식회사 올드띵스네버다이'는 매출이 수직 상승하며 폭발적인 성장세를 보였고, 친환경 소재를 활용해 전통을 현대적인 패션 잡화로 재해석한 제품을 선보인 △'주식회사 엠에스알' 역시 76% 성장하며 가파른 우상향 곡선을 그렸다.


이러한 성장의 배경에는 전문 창업기획자와의 밀착 협업이 있었다. 과거 가내수공업 형태에 머물렀던 전통 기업들은 창업기획자와 함께 '양산화 시스템'을 구축하며 물량 수급 문제를 해결했고, 투자 유치와 판로 개척에 집중하며 기업형 구조를 갖췄다. 공진원 이재화 팀장은 "단순한 제작 지원을 넘어, 소비자가 '언제, 얼마나 주문해도 살 수 있는' 안정적인 생산 기반을 마련해 기업이 지속 가능하도록 시스템을 잡아준 것이 매출과 고용의 동반 성장으로 이어졌다"라고 분석했다.


고용 창출 효과도 뚜렷하다. 기업당 평균 2~3명의 신규 채용이 이루어졌으며, 단순 제작 인력을 넘어 디자이너, 마케터, 해외 영업 등 직군도 다양해졌다. 이는 전통문화 산업의 구조가 영세한 1인 창업 중심에서 '전문 인력을 갖춘 기업형'으로 고도화되고 있음을 보여주는 긍정적인 신호다.


무엇보다 고무적인 것은 비즈니스 구조를 갖춘 이후 가능해진 '글로벌 확장성'이다. 그동안 교민 사회나 일부 마니아층의 전유물로 여겨졌던 전통문화 상품이 이제는 K-콘텐츠 열풍을 타고 글로벌 주류 시장으로 진입하고 있다.


올해 지원사업에 참여한 기업들은 프랑스 파리, 미국 뉴욕, 일본 도쿄 등 전 세계 주요 거점에서 괄목할 만한 성과를 냈다. 전통 패션 브랜드 △'단하'는 패션의 본고장 밀라노에서 현지인의 호평을 이끌어냈고, △'쉘랑 코리아'는 네덜란드 온라인몰에 입점하며 수출길을 활짝 열었다. 한복, 한식 디저트, 공예품 등 품목을 가리지 않고 'K-프리미엄' 이미지가 구축되면서, 해외 바이어들의 러브콜이 잇따르고 있다.

전통문화는 어떻게 산업이 됐나 ‘오늘전통창업’, 전통문화 창업 생태계의 엔진 2025년 오늘전통창업 ‘도약기업’ 대표 제품(상단 왼쪽부터 무자기, ㈜미미디자인, 주식회사 올드띵스네버다이 / 하단 왼쪽부터 단하, 쉘랑 코리아)

문체부와 공진원은 이러한 성과를 바탕으로 내년을 '전통문화 창업의 대도약 원년'으로 삼겠다는 계획이다. 특히 2026년부터는 전통문화산업의 유수 기업이 글로벌 시장에 안착할 수 있도록 최상위 단계인 '선도기업' 부문을 신설한다.


이로써 '예비(발굴) - 초기(보육) - 도약(성장) - 선도(글로벌 확장)'으로 이어지는 빈틈없는 전 주기 성장 사다리가 완성된다. 선도기업에게는 해외 팝업·페어 참여·지사 설립 등 다양한 해외 진출 기회를 직접 지원할 예정이다. 또한, 우수한 성과를 낸 오늘전통창업 기업에게는 후속 투자를 연계해 자생력을 확보하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하도록 돕는다.


장동광 공진원 원장은 2025 오늘전통창업 시상식 인사말에서 "이번 성과는 전통의 가치가 과거에 머물지 않고 창의적인 비즈니스와 결합해 새로운 시장을 개척할 수 있음을 증명한 것"이라며, "오늘의 전통이 내일의 혁신적인 창업으로, 나아가 국가를 대표하는 미래 산업으로 확장될 수 있도록 창업, 유통, 투자 생태계를 단단히 구축하겠다"라고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, '오늘전통창업' 2026년 참여 기업 모집은 내년 2~3월 중 진행될 예정이다. 공모는 공진원 누리집을 통해 공고되며, 전통문화 분야에서 창의적인 아이디어와 성장 가능성을 갖춘 기업이라면 누구나 지원할 수 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기