무안군, 새정부 신산업 분야 공직자 역량강화 교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에너지·AI 전환 시대 RE100 산단 등 핵심 과제 공유

새정부 정책이해 직원역량강화 교육을 위해 단상에 오른 김산 무안군수. 무안군 제공

AD

전남 무안군은 지난 19일 남악 복합주민센터 대강당에서 에너지·AI 등 신산업 분야에 대한 공직자 역량 강화 교육을 실시했다.

이번 교육은 이재명 정부가 국가 신성장 동력으로 육성하고 있는 에너지와 인공지능(AI) 분야를 중심으로, 정부 국정과제와 최근 정책 동향에 대한 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

강의는 민주연구원 배지영 연구위원을 초청해 '이재명 정부 국정과제와 무안군의 시사점: AI·에너지 전환 시대 RE100 산단의 핵심 과제와 쟁점'을 주제로 진행됐다.

배 연구위원은 "현 정부의 핵심 국정과제인 '에너지 고속도로 구축'은 전력망 혁신을 통해 지역경제를 활성화하는 전략으로 이해할 수 있다"며 "호남 지역의 풍부한 신재생에너지 자원과 전력망 혁신이 결합할 경우, RE100 달성 가능성은 강력한 지역 경쟁력으로 작용할 것"이라고 강조했다.

군은 최근 전라남도가 실시한 신규 산업단지 후보지 타당성 조사 용역에서 교통 인프라(공항·철도), 정주 여건, 에너지 자원 등 RE100 국가산단 조성에 필요한 조건을 고루 갖춘 최적지로 평가받았다. 군은 현재 전남도와 함께 '무안 분산 에너지 특화 국가산단' 조성을 추진하고 있다.





AD

김산 무안군수는 "AI 데이터센터, 에너지 자립마을, RE100 국가산단 등 정부의 AI·에너지 신산업 분야 주요 사업이 본격화되는 흐름에 맞춰 공직자들의 정책 이해도를 높이기 위해 이번 교육을 마련했다"며 "앞으로도 AI, 기본소득 등 정부 주요 정책 현안과 관련한 전문가를 지속적으로 초청해 공직자 역량 강화를 이어가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>