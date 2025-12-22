본문 바로가기
美베네수 봉쇄·금리인하 기대…금·은 또 '신고가'

차민영기자

입력2025.12.22 15:52

유가도 오름세

美베네수 봉쇄·금리인하 기대…금·은 또 '신고가' 로이터연합뉴스
미국의 베네수엘라 봉쇄로 지정학적 긴장이 고조된 가운데 내년 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 맞물리면서 대표적인 안전 자산인 금과 은 가격이 또 역대 최대치를 기록했다.


22일 블룸버그에 따르면 이날 오후 2시40분(한국시간) 기준 국제 금 현물 가격은 온스당 4404.51달러로, 지난 10월의 역대 최고치(4381달러) 기록을 경신했다. 은 현물 가격도 이날 오후 1시14분(한국시간) 69.4549달러로 이전 최고치를 갈아치웠다. 오후 2시 40분 현재 68.8837달러로 조금 밀렸다.


블룸버그는 "미국이 베네수엘라에 대한 석유 봉쇄 조처를 강화하고 있고 우크라이나가 지중해에 있는 러시아 유조선을 처음 공격하는 등 지정학적 긴장이 높아지는 상황이라 금·은의 안전자산 매력이 커지고 있다"고 전했다. 이어 "금과 은이 1979년 이후 가장 강력한 연간 상승률을 보일 전망이며 특히 금값은 중앙은행의 매수세 확대와 금 현물 기반 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입에 힘입어 올해 약 66% 급등했다"고 설명했다.


도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 16일 베네수엘라의 마두로 정권을 외국테러단체로 지정했다고 밝히며 베네수엘라로 오가는 제재 대상 유조선을 전면 차단키로 해 분쟁 확산의 우려가 커지고 있다.


최근 금값 상승세에는 Fed의 내년 금리 인하 기대감 등도 주효했던 것으로 보인다. 이날 로이터통신은 전통적으로 안전자산으로 여겨지는 금이 지정학적·무역 긴장 고조, 중앙은행의 꾸준한 매수, 내년 금리 인하 기대에 힘입어 지지를 받고 있다고 분석했다.


매트 심슨 스톤엑스 수석 애널리스트는 "12월은 통상 금과 은에 긍정적인 수익률을 안겨주는 시기여서 계절성 측면에서 유리하다"며 "금 가격이 이달에만 이미 4% 상승했고 연말이 가까워지면서 거래량이 줄어들 가능성이 있다"고 짚었다. 그러면서 "강세론자들은 차익 실현 가능성이 커지고 있다는 점을 염두에 두고 신중할 필요가 있다"고 덧붙였다.


아울러 그는 시장에서 2026년 Fed의 두 차례 금리 인하를 유력하게 보고 있으며, 미국 고용 둔화가 예상보다 빠르게 진행되고 Fed가 더 비둘기파(통화완화 선호)적으로 전환할 경우 금 가격의 추가 상승 여력이 커질 수 있다고 덧붙였다.


로이터통신의 기술적 분석가인 왕 타오는 금 현물 가격이 핵심 저항선인 온스당 4375달러를 돌파한 만큼 4427달러까지 추가 상승할 수 있다고 전망했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

