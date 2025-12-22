우리은행, 자사 앱서 시니어 대상 키오스크 체험 서비스 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설문 참여 고객 대상 이벤트도 진행

우리은행이 시니어 고객의 디지털 생활 적응을 지원하기 위해 자사 애플리케이션(앱) 우리WON뱅킹 시니어 전용 페이지 '우리 원더라이프'에서 '키오스크 체험 서비스'를 제공한다고 밝혔다.

이 서비스는 키오스크 이용에 어려움을 겪는 시니어 고객을 위한 디지털 교육 콘텐츠로, 음식 주문 등 일상에서 자주 접하는 키오스크 이용 상황을 실제와 유사한 환경에서 직접 체험하며 익힐 수 있도록 구성했다. 우리WON뱅킹에 접속한 후 우측 하단에 위치한 '혜택' 버튼을 누른 후 '진행 중인 이벤트', '키오스크 주문, 더 쉬워질지니'를 순서대로 누르면 볼 수 있다. 해당 서비스는 캐어유와의 제휴를 통해 올해 11월 구축됐으며, 이번 이벤트를 계기로 고객들에게 처음 공개된다.

서비스 오픈을 기념해 내년 1월31일까지 두 가지 이벤트를 진행한다. 키오스크 체험 서비스 이용 후 설문에 참여한 고객에게는 추첨을 통해 파리바게뜨 케이크를, 가족이나 지인에게 해당 체험 서비스 링크를 공유한 고객에게는 추첨을 통해 메가MGC커피 핫초코를 제공할 예정이다.





우리은행 관계자는 "키오스크 체험 서비스는 시니어 고객이 일상에서 겪는 디지털 불편을 줄이고, 보다 자연스럽게 디지털 환경에 적응할 수 있도록 돕기 위해 마련한 콘텐츠"라며 "앞으로도 '원더라이프'를 중심으로 시니어 고객의 디지털 라이프 전반을 지원하는 생활 밀착형 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

