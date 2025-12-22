폴라리스우노, 대미 수출 확대 업고 고환율 수혜…글로벌 성장 가속화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

가발합성사 전문기업 폴라리스우노가 아프리카 시장을 넘어 대미 무역 수출확대를 통한 글로벌 성장을 가속화해 나갈 계획이다.

일반적으로 가발사업은 '가발원사 제조업'과 '가발 봉제업'으로 구분된다. '가발 봉제업'은 전형적인 노동집약형 산업으로서 중국과 인도네시아가 최대 수요처 중의 하나인 미국시장의 대부분을 점유하고 있다. 한편 '가발원사 제조업'은 특수 용도로 사용되는 기술 집약형 고부가가치 산업으로 진입장벽이 높아 일본의 가네카와 덴카, 한국의 폴라리스우노 3개사가 과점체제를 형성하고 있다.

가발의 가장 큰 수요자는 다름 아닌 흑인 여성이다. 흑인들은 머리카락이 태생적으로 길게 자라지 않는 특성 때문에 가발을 필수이자 패션아이템으로 착용하고 있다. 우리가 아는 많은 흑인 유명인사들도 대부분 가발을 착용하고 있다.

폴라리스우노는 지난 10년간 소득 성장으로 급성장하고 있는 아프리카 시장에 집중해 왔으며, 그 결과, 일본 두 기업이 40여년 넘게 독점해 오던 가발용 원사 시장에서 글로벌 No.3 업체로 견고한 입지를 구축했다.

폴라리스우노의 성장은 오랜 기간 일본 기업들의 독점 체제에서 벗어나 소비자들의 다양한 니즈를 충족시켜 주고 있어 가발산업 전체의 발전에도 중요한 영향을 미치고 있다. 아프리카 시장에서의 성장을 발판 삼아 최대 소비처인 대미 수출 확대를 통한 기업가치 제고에 주력할 계획이다.

대외환경은 우호적이다. 최근 가발 봉제업체들은 인도네시아 등 동남아시아 지역으로 이전하고 있는 상황이다. 폴라리스우노는 이에 대비하여 원가경쟁력 확보, 빠른 납기와 고객 만족을 위해 인도네시아 법인을 지난해 1월 완공해 현재 원활하게 가동하고 있다.

인도네시아 법인은 가발용 원사 중에서도 가장 수요가 많은 난연소재 브레이드용 원사부터 최고급 가발사까지 생산 중에 있으며, 인도네시아 내 대형 가발 봉제업체들과의 협업을 통해 현재 생산량을 확대하고 있다.

또한 가격 경쟁력을 바탕으로 수요가 계속해서 증가할 것으로 예상돼 오는 1월말 2차 CAPA 증설을 마무리 한다는 계획을 가지고 있다. CAPA 증설이 완료되면 연간 총 2400톤 규모로 생산량이 확대돼 미국으로 수출하는 가발 봉제업체들의 수요를 충족시켜줌으로써 대미 수출이 더 확대될 수 있다.

최근 고환율 기조 또한 회사에 우호적이다. 폴라리스우노는 매출의 약 97%가 수출중심인 기업으로서 현재의 고환율 시대에서 긍정적인 수혜를 누릴 수 있는 위치에 있다. 강달러 기조와 수출 확대가 맞물리면서 수익성 증대와 안정적인 재무구조 확보로 이어질 것으로 예상되며, 회사의 장기적인 성장 가능성을 높이는 데에도 기여할 것으로 보인다.

폴라리스우노 최용성 대표는 "글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 지속 가능한 성장을 이끌어내기 위해 전략적 수출 확대를 추진 중"이라며 "당사의 혁신적인 제품과 품질을 통해 미국시장 수출을 확대함으로써 수익성 개선과 기업가치 제고에 힘쓸 것"이라고 밝혔다.





AD

한편 'Global Outlook & Forecast 2021-2026 보고서'에 따르면 2020년 글로벌 가발시장 규모는 57억7000만달러(약 6조8980억원)에서 2026년 132억8000만달러(약 15조8762억원)로 연평균 14.9% 성장할 것으로 전망된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>