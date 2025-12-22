양주시, 코레일 철도 파업 대비 시민불편 최소화 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코레일 철도노조, 23일 09시부터 파업 예고

전철1호선 운행 축소…시민들 불편 불가피

시내버스 예비차 13대·전세버스 8대 추가 투입

경기 양주시는 코레일 철도노조가 23일 오전 9시부터 파업을 예고함에 따라 시민 불편을 최소화하기 위한 비상수송대책을 추진한다.

양주시청 전경. 양주시 제공

코레일에 따르면 철도노조가 파업에 들어갈 경우 전동열차는 평시 대비 65~80% 수준으로 감축된다.

관내 주요노선을 살펴보면 1호선의 경우 ▲양주역 207회 → 153회 ▲덕계역 121회 → 88회 ▲덕정역 136회 → 98회로 평균 73% 수준으로 운행되며, 교외선의 경우 20회 → 10회로 출퇴근 시간대에만 운행될 예정이다.

이에 따라 출퇴근 시간대 열차 감축으로 인한 혼잡도가 증가할 것으로 예상되며, 비혼잡 시간대인 낮 시간대에는 기존 배차간격이 긴 상황에서 열차 감축으로 배차간격이 1시간 이상 벌어지는 경우도 발생해 1호선을 이용하는 시민들의 불편이 가중될 것으로 보인다.

시는 이에 대응하기 위해 관내 택시 운행을 독려하고, 양주역~덕계역~덕정역 구간을 운행하는 시내버스 노선에 예비차 13대를 추가 투입한다.

금번에 투입되는 예비차량은 ▲31번 1대 ▲118번 1대 ▲80번 3대 ▲81번 2대 ▲82번 2대 ▲87번 2대 ▲99번 2대 등 총 13대다.

또한, 12월 24일부터 양주역~도봉산역 구간에 전세버스 5대를 투입하고 12월 25일부터 덕정역~덕계역~양주역 구간에 전세버스 3대를 추가 투입할 계획이다.





양주시 관계자는 "코레일 파업으로 열차운행이 감축됨에 따라 시민 불편이 불가피한 부분은 있지만, 시 차원에서 시민불편 최소화를 위하여 가용자원을 총동원해 대응하고자 한다"며 "시민들께서도 사전에 열차시간을 꼭 확인하고 대체교통수단을 적극 활용해 주시길 당부드린다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

