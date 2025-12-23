본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

호치민시 베트남국립대학교 총장, 크로스허브와 협력을 위해 내한

최봉석기자

입력2025.12.23 09:10

시계아이콘01분 17초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

- 호치민시 베트남국립대학교 이노베이션센터 구축 협력 및 스타트업 발굴 협력
- 2026년부터 호치민 이노베이션 스타트업센터에 한국 기업 입주 지원 예정

호치민시 베트남국립대학교 총장, 크로스허브와 협력을 위해 내한
AD

호치민시 베트남국립대학교(총장 Nguyen Thi Thanh Mai)의 주요 관계자가 한국의 대표 스타트업 크로스허브를 방문해 한국 스타트업의 정부 지원 및 운영방안에 대해 이야기를 듣고 협의를 위해 내한하였다.


호치민시 베트남국립대학교(VNUHCM)는 베트남 호치민에 위치한 국립대학교로 약 85,000명의 학생수와 4,300명의 교원이 근무하는 베트남내 최대의 대학교이다.


이날 방문단을 이끌고 온 누옌티탄메이 총장은 2026년 개관 예정인 Startup Innovation Center를 소개하며 크로스허브의 베트남 진출을 위한 센터 입주를 제안하였다. 누옌티탄메이 총장은 회의에 앞서 "세계적으로 빠른 성장을 보이고 있는 크로스허브와 협력을 통해 이제 막 시작하는 베트남 내의 스타트업 국가 정책에 맞게 글로벌 기업을 유치하기 위해 정부 및 학계가 노력하기 시작했다"라고 밝히면서 이번 크로스허브의 베트남 유치는 호치민시와 베트남 정부가 한국의 주요 스타트업과 어떤 형태로 생태계 활성화를 해야 할지 보여주는 모범적인 사례가 될 것으로 확신한다 고 밝혔다.


최근 베트남 정부는 국가 주도하에 베트남내에 스타트업을 활성화하기 위한 다양한 국가 정책을 준비하고 있으며 이의 일환으로 글로벌 스타트업 유치를 위해 발벗고 나선 상황이다.


한국의 스타트업 지원 현황을 시찰하기 위해 서울AI허브, 서을핀테크랩 등을 방문한 방한 일행은 시설을 둘러보며 세계적인 스타트업 강국인 한국의 저력을 볼수 있었다고 소회를 밝히며 특히, 정부와 민간 AC(엑셀러레이팅)의 협업이 인상적이었다고 말했다.

호치민시 베트남국립대학교 총장, 크로스허브와 협력을 위해 내한 사진=베트남국립대학교 일행에게 서울핀테크랩의 시설을 설명중인 크로스허브 관계자

이날 협의는 ViNK(Vietnam Innovation Network in Korea)의 Nguyen Quang Phuoc 회장과 한국 디지털융합산업협회(김기흥 회장)이 함께 참여하여 양국의 경제발전을 위한 논의도 함께 하였다.


협회 김기흥 회장은 인사말에서 "이번 베트남국립대학교 총장의 방한을 통해 양국간의 스타트업 교류를 위한 아낌없는 지원을 할 것"이라면서 매년 11월에 개최되는 디지털미디어테크쇼에 베트남 기업을 초청하여 한국진출을 지원하며 양국의 협회를 통해 매년 정기적인 학술교류회를 개최할 것이라고 밝혔다.


이번 협의를 통해 크로스허브는 내년 상반기 내에 VNUHCM와 "AI 융합 연구센터"를 설치할 계획이며 베트남의 주요 개발 인력과 함께 베트남 및 태국, 인도네시아, 싱가폴 등 주변 국가 진출을 위한 교두보를 마련할 계획이다.


세부적으로는 2026년 내에 호치민시 베트남국립대학교 학생들을 위한 블록체인 기반의 학생증 구축사업을 진행할 계획이며, 이를 통해 베트남 내 모든 대학교로 확산을 진행할 계획이다.


또한, 베트남 정부와 협력을 통해 베트남 전자정부 사업에 참여함으로써 양국간의 교류를 강화한다는 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김시호 글로벌리더는 "이번 협의는 2026년 2월에 있을 김재설 대표의 베트남 방문 때 정식 협약을 진행할 계획이며 이를 계기로 사업이 본격화될 예정"이라며, 크로스허브는 올해 우리금융그룹의 스타트업 프로그램인 디노랩을 통해 국내 주요 스타트업과 네트워크를 구축하였고 우수기업 추천을 통해 베트남의 네트워크 구축에 협력할 것이라고 밝혔다.




최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기