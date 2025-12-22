본문 바로가기
[인사] 금융감독원

이창환기자

입력2025.12.22 13:23

◆ 국·실장 전보

▲ 소비자보호감독총괄국장 겸 선임국장 노영후 ▲ 소비자피해예방국장 겸 선임국장 임권순 ▲ 소비자소통국장 겸 선임국장 박현섭 ▲ 소비자권익보호국장 정재승 ▲ 감독혁신국장 최정환 ▲ 인사연수국장 장영심 ▲ 금융시장안정국장 박상만 ▲ 법무국장 서창대 ▲ 국제업무국(금융중심지지원센터) 국장 박정은 ▲ 공보실 국장 이석주 ▲ 비서실장 윤세영 ▲ 디지털금융총괄국장 이석 ▲ 은행감독국장 정은정 ▲ 은행리스크감독국장 황준하 ▲ 은행검사2국장 이지원 ▲ 중소금융감독국장 이건필 ▲ 중소금융검사1국장 박진호 ▲ 중소금융검사2국장 김정훈 ▲ 자본시장특별사법경찰국장 서현재 ▲ 자본시장감독국장 박시문 ▲ 기업공시국장 권영발 ▲ 공시심사국장 이동규 ▲ 조사1국장 김회영 ▲ 공매도특별조사단 실장 신규종 ▲ 회계감리1국장 이재훈 ▲ 보험사기대응단 실장 오정근 ▲ 보험감독국장 이권홍 ▲ 보험상품분쟁1국장 최성호 ▲ 계리리스크감독국장 주요한 ▲ 보험검사2국장 정영락 ▲ 보험검사3국장 손인수 ▲ 부산울산지원장 위충기 ▲ 대전세종충남지원장 이재석


◆ 국·실장 직위 부여

▲ 총무국장 김정운 ▲ 가상자산감독국장 최강석 ▲ 정보화전략국장 안태승 ▲ 신용감독국장 이성희 ▲ 여신금융감독국장 조영범 ▲ 중소금융검사3국장 김익남 ▲ 자산운용감독국장 유석호 ▲ 금융투자검사2국장 최상두 ▲ 금융투자검사3국장 오세천 ▲ 연금감독실장 김기복 ▲ 회계감리2국장 문정호 ▲ 감사인감리국장 최창중 ▲ 민생침해대응총괄국장 임정환 ▲ 금융사기대응단 국장 이정만 ▲ 금융교육국장 문재희 ▲ 보험상품분쟁2국장 이상진 ▲ 보험검사1국장 곽정민 ▲ 감사실 국장 김진석 ▲ 감찰실 국장 원희정 ▲ 대구경북지원장 이현석 ▲ 경남지원장 허승환 ▲ 전북지원장 이태기 ▲ 강원지원장 김국년 ▲ 충북지원장 김도희 ▲ 강릉지원장 정현호 ▲ 런던사무소장 김석훈 ▲ 동경사무소장 김재형


◆국·실장 유임


▲ 기획조정국장 이창규 ▲ 제재심의국장 권재순 ▲ 비상계획실장 백승필 ▲ IT검사국장 유희준 ▲ 전자금융감독국장 변재은 ▲ 전자금융검사국장 심은섭 ▲ 가상자산조사국장 전홍균 ▲ 은행검사1국장 김남태 ▲ 외환감독국장 이민규 ▲ 금융투자검사1국장 김형순 ▲ 조사2국장 류태열 ▲ 조사3국장 장정훈 ▲ 회계감독국장 김은순 ▲ 서민금융보호국장 송경용 ▲ 자금세탁방지실장 김지웅 ▲ 광주전남지원장 최용욱 ▲ 인천지원장 김효희 ▲ 제주지원장 김대진 ▲ 뉴욕사무소장 김우현 ▲ 북경사무소장 문상석 ▲ 프랑크푸르트사무소장 류영호 ▲ 하노이사무소장 조성우




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

