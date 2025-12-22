삼성 창업주 고향 의령서…'이건희 컬렉션' 국보급 도자 전시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2026 국보 순회전' … '의병박물관' 전시기관 최종 선정



고(故) 이건희 삼성그룹 회장이 국가에 기증한 이건희 컬렉션 국보급 문화재가 삼성그룹 창업회장 이병철 고향 의령에서 전시된다.

의령군 의병박물관은 국립중앙박물관이 주관하는 '2026 국보 순회전 공모사업' 전시기관으로 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.

이번 공모는 전국 공립박물관 254곳을 대상으로 진행됐으며, 1차 심사를 거쳐 18개관이 후보로 선정된 뒤 최종 평가를 통해 6개관이 전시 개최 기관으로 확정됐다. 의병박물관은 경쟁 심사를 통과하며 전시 기획 역량과 지역 문화 인프라의 우수성을 인정받았다.

의병박물관. 의령군 제공

의병박물관은 이번 국보 순회전을 통해 '도자에 핀 꽃, 상감청자'를 주제로 한 특별전을 2026년 상반기에 개최할 예정이다.

전시는 고려 상감청자의 조형미와 섬세한 문양을 중심으로, 도자에 담긴 자연의 아름다움과 우리 도자 문화의 예술적 가치를 조명하는 내용으로 구성된다.

전시에는 국보 '청자상감 모란무늬 항아리'를 비롯해 이건희 컬렉션에 포함된 국보급 도자가 주요 전시 유물로 선보일 예정이다. 이건희 컬렉션은 고(故) 이건희 삼성그룹 회장이 국가에 기증한 문화유산으로, 삼성그룹 창업주 이병철 선생의 고향에서 국보급 문화재가 전시된다는 점에서 상징성이 크다.

이번 국보 순회전은 전액 국비로 추진되며, 총 1억 6천만 원의 사업비가 투입될 예정이다.





의병박물관은 이번 전시를 통해 국보와 국보급 문화재를 지역에서 직접 접할 수 있는 기회를 제공하고, 국가 대표 문화유산의 가치를 지역 사회와 공유해 나갈 계획이다.





