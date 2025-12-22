경찰, '통일교 금품수수 의혹’ 현재까지 피의자 등 8명 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전재수 수사엔 “현재까지 드릴 말씀 없어”

김병기 아들 의혹에 대해선 “수사 중”

경찰이 '정치권 통일교 금품수수 의혹'과 관련해 피의자 등을 포함해 현재까지 총 8명을 조사했다고 22일 밝혔다.

박성주 경찰청 국수본부장. 연합뉴스

AD

박성주 경찰청 국수본부장은 이날 정례 기자간담회에서 "오늘부터 수사팀 5명을 추가 증원해서 총 30명 규모로 운영한다"고 말했다.

박 본부장은 전재수 전 해양수산부 장관 수사에 대해서는 "현재 단계에서 구체적으로 드릴 말이 없다"고 답했다.

박 본부장은 임종성 전 더불어민주당 의원·김규환 전 미래통합당 의원에 대한 소환 일정에 대해 "조사 일정은 아직 정해지지 않았다"고 밝혔다.

경찰은 2018∼2020년 무렵 통일교 측이 전 전 장관, 임 전 의원, 김 전 의원 등 3명에게 수천만 원의 현금 및 명품 시계 등을 전달했다는 의혹을 수사 중이다.

박 본부장은 김병기 민주당 원내대표가 아들의 대학 편입을 위해 국회의원의 지위를 활용했다는 의혹과 관련해 "수사 중"이라고 했고, 이준석 개혁신당 대표가 여론조사 비용을 대납받았다는 의혹에 대해서는 "구체적으로 말할 수 없다"고 말했다.

경찰청 '3대 특검 인계사건 특별수사본부'는 "피의자 중복 사건 등을 감안해 33건이 분류됐다"며 "군인 연루 사건 20건은 이첩 검토 중이고, 특수본 수사2팀은 13건에 대해 수사할 예정"이라고 밝혔다.





AD

특수본은 경북경찰청 수사정보 누설 의혹, 김용원 국가인권위원회 상임위원 직무유기 및 직권남용 의혹, 이종호 전 블렉펄인베스트먼트 대표의 변호사법 위반 혐의 등에 대해 수사를 이어갈 방침이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>