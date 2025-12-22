방탄소년단 "2026년은 BTS의 해…앨범 녹음 몇 달전 끝나"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RM "회사가 우리에게 더 애정 가졌으면"

21일 라이브 방송하는 방탄소년단. 위버스 라이브

그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM이 21일 위버스 라이브 방송에서 "2026년은 방탄소년단의 해"라며 "진짜 큰 게 온다"고 말했다.

올해 멤버 전원이 순차적으로 전역한 방탄소년단은 내년 봄 팀 완전체 컴백을 목표로 미국 등에서 새 앨범을 준비 중이다. 제이홉은 "벌써 2025년이 다 지나간 게 실감 나지 않는다"며 "내년이 우리에게 매우 중요한 시기"라고 했다.

멤버들은 "녹음은 몇 달 전에 끝났고 이후 수정 작업을 이어왔다"고 밝혔다. 올해 공개할 수 있는 정보가 많지 않은 데 대해 답답함을 비추기도 했다. 정국은 "뭔가를 하고 있지만 말할 수 없는 시간이 길다"고 말했다. 슈가는 컴백 시점과 관련해 "조만간 소식이 있을 것"이라고 했다.

RM은 "회사에서 우리에게 조금 더 애정을 가져줬으면 좋겠다. 우리를 조금 더 보듬어줬으면 한다"고 말했다. 멤버들도 "빨리 내년이 왔으면 좋겠다" "기다림이 너무 길다"고 했다.

앞서 RM은 지난 6일 혼자 진행한 라이브 방송에서도 "언제 컴백을 발표할지 속도를 내줬으면 한다"고 말했다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "팀을 멈추는 게 맞는지 끝내는 게 맞는지 수없이 생각했다"며 "계속 가는 이유는 멤버들과 팬 때문"이라고 말했다. 하반기 활동이 없었던 데 대한 외부 시선에는 "이유가 있지만 설명할 권한은 없다"고 했다.





방탄소년단은 내년 봄 새 앨범을 발매하고 월드투어를 포함한 단체 활동을 재개할 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

