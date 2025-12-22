본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이장우 대전시장 "청년이 몰려드는 대전, 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.22 11:13

시계아이콘05분 38초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

기업유치-대전 정착-결혼-육아·노인 복지 정책 등 연속성 있게 실현

대전충남 행정통합...인구 360만명으로 경기도, 서울시에 이어 전국 3위 거대 광역자치단체로 등극

이장우 대전시장 "청년이 몰려드는 대전, 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화" 이장우 대전시장
AD

지방선거를 불과 몇 달 앞둔 시점에서 이재명 대통령의 '결단'으로 대전충남 행정통합이 급부상했다.


이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사의 '대전충남 행정통합'선언으로 시작된 통합 논의가 급물살을 타며, 통합이 이뤄질 경우 지방자치의 구조, 재정 배분, 행정 권한, 지역 정체성 등 충청 지역 전반을 뒤흔드는 지각 변동이 예상된다.


두 시도 지사는 그동안 수도권 1극 체제에 대한 과밀화 집중에 따른 폐해와 지방 소멸, 국가 균형발전을 위해서 통합을 줄기차게 주장해 왔다.


이장우 시장은 대전충남 행정통합은 정치적 유불리를 떠나 국가적 차원에서 또한 지역적으로 보면 충청의 부흥을 위해서 통합은 반드시 이뤄져야 한다는 소신을 피력해 왔다.


내년 2월로 예정된 '대전충남 통합 법안'이 국회를 통과하면 6.3지방선거에서 대전과 충남을 아우르는 역사적인 '대전충남특별시장'이 탄생하게 된다.


통합이 이뤄진다면 인구는 약 360만 명으로 경기도와 서울특별시에 이어 전국 3위의 거대 광역자치단체로 올라서게 된다. 이는 대전의 첨단 과학기술 인프라와 충남의 탄탄한 제조업 기반이 결합해 시너지를 낼 것으로 기대된다.


이장우 시장은 2022년 7월 1일 시장으로 취임 후 '대한민국 과학수도 일류경제도시 대전'을 기치로 내걸고 쉼 없이 달려왔다.


특히 대전을 노잼도시에서 꿀잼도시로 체질을 변화시켰고, 이제 과학도시를 넘어, 대한민국에서 가장 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화된 모습이 곳곳에서 나타나고 있다.


상장기업 수 67개 사가 시가총액 90조 원에 근접해 있고, 인구도 2014년 154만 명 정점을 찍은 후 줄곧 감소했지만, 올해 12년 만에 증가세로 전환하는 이변이 일어났다.


이는 대전이 경제 성장률 3.6%로 전국 2위로 올라섰고, 전입인구의 약 60%가 30대 이하의 청년세대로 이뤄질 정도로 대전의 경제 체질이 변화됐음을 보여주는 대목이다.


또한 인구 1000명당 혼인 건수도 5.6건, 혼인 증가율도 55.6%로 전국 1위에 오르며 대전이 살기 좋고, 살고 싶은 도시로 국민에게 선호되는 도시로 각인되고 있다.


내년 대전충남특별시 탄생을 목전에 두고 통합 시장으로 큰 주목받고 있는 충남 청양 출신 이장우 대전광역시장을 만나 그동안의 시정 성과와 내년 구상에 대해 들어봤다.


이장우 대전시장 "청년이 몰려드는 대전, 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화" 왼쪽부터 홍성현 충남도의회 의장, 김태흠 충남도지사, 이장우 대전시장, 조원휘 대전시의회 의장

대전충남 행정통합, 수도권 1극 체제에 대한 폐해와 지방 인구 감소 해소...'3대 광역축'으로 재편


이 시장은 대전충남 행정통합에 대해 "수도권 1극 체제에 대한 폐해와 지방 인구 감소, 산업 공동화가 심각하다"며 "이걸 뒤집으려면 광역권 단위의 경쟁력 있는 대도시권을 만드는 것이 필수적이다. 그게 바로 통합의 핵심 목표라 볼 수 있다"고 말했다.


이어 "대전충남이 합쳐지면 인구만 360만 명, GRDP가 거의 200조 원 가까운 규모로 충청권이 수도권 경제권을 150km 권역으로 확장하는 대한민국 성장의 큰 축을 이룬다"며 "산업·연구·제조 기반을 하나로 묶는 혁신 생태계가 만들어지는 것"이라고 설명했다.


아울러 "세부적으로 살펴보면 대전은 연구·행정 중심축, 천안·아산은 제조·산업 축, 서산·태안·당진은 에너지·항만·관광 축으로 이 세 축을 '3대 광역축'으로 재편하면 산업·관광·연구 기능이 서로 시너지 효과를 낼 수 있다"고 했다.


이장우 대전시장 "청년이 몰려드는 대전, 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화" 대전충남 민관협의체의 대전충남 행정통합 특별법 최종안 확정 장면

통합 효과, 세계와 경쟁하는 충청권으로 부상


이 시장은 통합에 따른 효율에 대해서도 언급했다.


이 시장은 "상수도만 해도 대전은 전국에서 요금이 가장 저렴한데 충남과 같이 쓰면 상수도 요금 인하 효과가 있고, 전력도 충남은 전력 자급률이 거의 200%인데 대전의 전력 부족 문제는 통합하면 바로 해결되는 사항"이라며 "AI와 첨단산업 확장에 전력은 절대적 핵심"이라고 강조했다.


또 "교통도 마찬가지로 그동안 행정 경계 때문에 도시철도나 광역도로를 잇기가 어려움이 있었다"며 "통합되면 옥천·금산·공주까지 연결되는 초광역 도시철도망과 대전~태안 고속철도, 충청권 순환 고속도로 같은 광역권 교통망 설계가 가능하다"고 내다봤다.


아울러 " KAIST 같은 국가 연구기관 기능이 충청권 전체로 확대돼 대전권 대학·대학병원도 광역 단위에서 발전 기반이 더 커진다"며 "통합이 성공하면 우리 후대는 지금보다 훨씬 더 큰 도시에서 더 많은 기회를 누리게 될 것이다. 궁극적으로 통합 목표는 지역끼리 경쟁하는 나라가 아니라 지역이 힘을 합쳐 세계와 경쟁하는 충청권, 나아가 대한민국을 만드는 것"이라고 말했다.


이 시장은 취임과 동시에 '일류경제 도시'를 내세웠는데 현재까지의 성과에 대해 "대전은 수도권을 뛰어넘을 수 있는 유일한 도시라고 줄곧 강조했다"면서 "이제 과학도시를 넘어, 대한민국에서 가장 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화됐다"고 했다.


이어 "대전에 상장기업 수 67개로 광역 3위, 시가총액 80조 원을 훌쩍 넘어 90조 원에 근접했으며, 대전의 산업 경쟁력이 전국 톱 수준으로 올라설 정도로 경제체질이 전환됐다"고 말했다.


이 시장은 "바이오기업 9개 사가 13조 2876억 원의 기술수출과 외국인 직접투자는 5억 9100만 달러로 비수도권 2위를 달성했고, 독일 머크사는 신규 바이오 프로세싱 생산센터를 올해 완공하게 된다"고 설명했다.


이장우 대전시장 "청년이 몰려드는 대전, 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화" 이장우 대전시장

청년이 몰려드는 대전, 기업유치-대전정착-결혼-육아 노인 복지 실현


이 시장은 올해 주목할 만한 성과로는 "대전시의 인구가 12년 만에 증가세로 전환됐다"며 "올해 전입 인구 가운데 2030세대가 60.2%로 가장 많았다"고 밝혔다.


그러면서 "2030세대의 전입 사유는 취업과 결혼, 교육, 주택 순이었다는 점에서 대전시의 기업유치-대전 정착-결혼-육아·노인 복지 정책 등이 연속성 있게 실현됐다는 방증으로 분석된다"고 했다.


이어 "대전의 평균 연령은 44.3세로 전국 어디보다 젊은 도시"라며 "산업단지 조성과 기업 상장, 대규모 기업 투자 유치, 일자리 창출, 주택 공급 등 경제와 복지를 맞물려 삶을 이루는 전방위적 정책을 실현하고 있고, 이 결과가 인구 증가 등 긍정적 시그널로 돌아오고 있다"고 부연했다.


이장우 대전시장 "청년이 몰려드는 대전, 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화" 이장우 대전시장이 대전 유성복합터미널 건설 현장을 점검하고 있다.

이장우 시장 뚝심...해묵은 숙원 사업 해결


이 시장의 뚝심이 해묵은 숙원 사업 해결의 실마리를 풀었다.


대전도시철도 2호선 트램이 28년 만에 착공을 해 오는 2028년 첫 운행을 시작하며, 61년 만에 재탄생된 대전한화생명볼파크는 신속한 공사 진행으로 올 시즌 개막전을 치르며 프로야구 한화이글스가 준우승하는 토대가 되기도 했다.


또한 유성복합터미널도 15년 만에 기공을 통해 올해 말 완공을 목전에 두고 있다.


사정교~한밭대교 도로 개설도 18년만에 예비타당성 조사 통과로 사업이 가시화됐고, 50년 숙원인 대전조차장도 '도심철도구간 입체화 통합개발 국가 선도사업'에 선정돼 급물살을 타게 됐다.


20년 이상 숙원 사업이었던 대전역세권 복합개발 사업자 선정과 갑천생태호수공원도 11년 만에 빠르게 공사를 진척해 개장 후 많은 시민이 즐겨 찾는 새로운 명소로 부상했다.


이 밖에도 국내 최초 수소 트램, 3칸 굴절형 신교통수단 시범 도입, 비수도권 최초 광역급행철도(CTX) 선정, 전국 최초 도심융합특구, 대전역 미래형 환승센터 확정까지 미래를 맞이할 대전의 청사진을 담아냈다.


이장우 대전시장 "청년이 몰려드는 대전, 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화" 이장우 대전시장이 방위사업청 청사 신축 기공식에서 축사를 하고 있다.

대전 산업구조 개편...6대 전략산업 미래 성장축으로 성장


이 시장은 대전의 산업구조를 완전히 바꾸는 일에 중점을 뒀다.


이 시장은 "대전의 산업구조를 완전히 바꾸는 일로 6대 전략산업을 미래 성장축으로 제시해 왔다"며 "우주항공·바이오·반도체·국방·양자·로봇드론 등 6대 전략산업을 미래 먹거리로 선정하고 집중적으로 키워왔다"며 "그 결과, 지금 대전의 6대 전략산업 기업이 925개, 고용이 3만 5000명, 연 매출이 35조 원 규모까지 성장했다"고 밝혔다.


그는 "우주항공은 우주산업 클러스터 지정과 우주기술 연구·활용 규제자유특구 지정, 혁신연구센터(우주서비스·제조) 공모에도 선정됐고, 국제 우주컨퍼런스 개최, 국제우주대회 한국관 운영 등 글로벌 무대에서도 대전이 중심적인 역할을 수행하고 있다"고 말했다.


또한 "바이오 분야는 바이오 특화단지 지정, 글로벌 선도연구센터 선정, 바이오헬스분야 협약형 특성화고 공모 선정, 한국분자세포생물학회(KSMCB) 정기 학술대회 유치 등 전국의 바이오 연구·산업 중심이 대전으로 모이고 있을 정도로 대전이 전국 최고의 경쟁력을 갖추고 있다"며 "상장사 67개 중 28개가 바이오기업으로 알테오젠, 리가켐바이오 등 대한민국 대표 기업들 대전에 위치해 있으며 빠르면 5년, 늦어도 10년 안에 대한민국 바이오 업계를 대전이 석권할 것으로 전망한다"고 강조했다.


아울러 "반도체 분야는 반도체산업 육성 조례 제정, 국방반도체 사업단 출범, 국산 AI반도체 기반 마이크로 데이터센터 구축사업 선정, KAIST 반도체공학대학원 첨단장비 구축, 한밭대 기업지원용 클린룸 준공, 충남대 반도체공동연구소 2027년 건립 등 R&D와 인재 양성 인프라가 빠르게 늘고 있다"며 "2030년까지 국방반도체 공공팹 구축과 2033년까지 나노종합기술원 첨단 반도체 신규 팹 구축이 더해지면 대전은 국가 반도체 R&D 거점으로 도약하게 된다"고 설명했다.


이와 함께 "국방 분야는 대전 국방기업이 230개로 73% 증가했고, 매출액도 72%나 성장했다. 방위사업청이 정부대전청사에서 착공했고, 방위사업청 '방산 혁신기업 100'에 지역 방산기업 26개 사가 선정됐다"며 "드론특화 방산혁신클러스터도 추진하면서 국방·항공·우주가 융합되는 산업생태계를 대전이 직접 만들고 있는 셈"이라고 말했다.


또한 "양자 분야는 전국 최대 규모의 개방형 양자팹, 국내 첫 상용 양자컴퓨터와 KAIST와 표준연구원이 중심이 된 양자대학원까지 갖춰지고 있어 양자 산업도 대전이 대한민국 최고로 떠오르고 있다"며 "양자 관련 큐노바·오에이큐·오큐티 같은 벤처기업들이 빠르게 성장하고 있고 국내는 물론 해외 기업들과의 실증 생태계도 넓혀가는 중"이라고 강조했다.


마지막으로 "로봇드론 분야는 출연연과 KAIST 등 로봇관련 혁신 연구인프라와 최고 수준 인력을 보유하고, 이를 기반으로 로봇산업 육성 생태계 조성에 매진하고 있다"면서 "로봇드론지원센터(346억 원) 조성과 국방·우주 부품 3D프린팅 공동제조센터 구축, 국토부 드론 실증도시 선정, 국토부 드론 특별자유화구역 3연속 선정, 과기부 딥테크 스케일업 밸리 공모 선정 등 로봇 드론 분야의 핵심 거점 역할을 하게 된다"고 밝혔다.


이장우 대전시장 "청년이 몰려드는 대전, 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화" 이장우 대전시장

'대전 0시 축제'와 전 국민의 사랑받는 '꿈씨 패밀리'...대전의 도시 매력도 구조적으로 상승


이 시장은 '대전 0시 축제'와 꿈씨 패밀리 등을 통해 대전의 도시 매력도를 높였다.


이 시장은 "'대전 0시 축제'는 2년 연속 200만 명 이상이 대전을 찾았고, 쓰레기·바가지·안전사고가 없는 3무(無) 축제로 전국에서 주목받고 있다"며 "또한 꿈돌이를 활용해 라면·막걸리·호두과자·택시 래핑·팝업스토어 같은 굿즈와 공간 마케팅을 전개해 도시 전역에서 시민과 관광객이 자연스럽게 대전 브랜드를 경험함으로써 대전이라는 도시를 바라보는 인식 자체가 완전히 달라졌다"고 했다.


이어 "예전에는 노잼도시에서, 지금은 대한민국에서 가장 역동적으로 변하는 도시, 가장 재미있는 도시로 평가받고 있다"면서 "도시브랜드 평판과 주민 생활 만족도 모두 최상위권, 아시아 가성비 여행지 선정, 국내 여행지 점유율·축제 참가율 전국 1위, 주요 관광지 방문객 1050만 명, 청년 인구 순 유입으로 이는 일시적 현상이 아니라 대전의 도시 매력도가 구조적으로 상승했다는 증거"라고 설명했다.


그러면서 "대전만의 '빵지순례' 성심당을 비롯해 지역 유명 빵집, 한화생명 볼파크 개장, 스포츠 성지순례, e-스포츠 국제대회 유치까지 더해지면서 대전 매력은 다층적으로 확장될 것"이라며 "앞으로 이 매력을 더 키워 대전의 도시브랜드가 전국을 넘어 글로벌에서 통하는 수준으로 발전하도록 방향을 잡고 있다"고 밝혔다.


이장우 대전시장 "청년이 몰려드는 대전, 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화" ‘대전 D-도약 펀드’ 결성 퍼포먼스 장면


원도심 재도약...트램 광역철도 CTX와 연동된 미래 교통 체계 준비


마지막으로 남은 임기 추진 방향에 대해선 "대전의 변화가 실제 시민의 일상에서 체감되도록 완성도를 높이는 데 모든 역량을 집중하겠다"면서 "6대 전략산업을 완성형 산업생태계로 구축하고, 트램과 연계한 광역철도·CTX와의 연동까지 고려해 미래 교통 체계를 준비하겠다"고 강조했다.


이어 "역세권 개발과 도심융합특구, 혁신도시 이전 공공기관 연계 등을 통해 대전의 중심축을 다시 세우는 데 속도를 내 원도심을 재도약 시키겠다"며 "대전0시 축제, 꿈씨 패밀리, K-콘텐츠 기반 등 도시 마케팅이 대전의 이미지를 완전히 바꿔놓았고, 이제는 이를 지속 가능한 도시 브랜드와 산업으로 발전시키는 단계로 나아가겠다"고 말했다.


이 시장은 "안전, 보육, 청년 지원, 소상공인 대책과 같은 생활 정책은 남은 임기 동안 더욱 속도감 있게 챙기겠다"며 "임기를 어떻게 마무리하느냐가 대전의 100년을 좌우한다는 각오로 대전이 확실히 도약하는 길을 만들어 놓고, 시민들께 대전이 정말 달라졌다는 평가를 받을 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이장우 대전시장 "청년이 몰려드는 대전, 역동적이고 성장하는 도시로 확실히 변화" 이장우 대전시장

한편 이장우 대전시장은 1965년 충남 청양 출신으로 청양 남양초, 청양 동영중, 대전고, 대전대 행정학과, 대전대 대학원 행정학 석·박사 학위를 취득했다. 육군 제2군수지원사령부 병장으로 만기 전역했다. 2006년 대전 동구청장과 제19대·제20대 국회의원을 역임했다. 국회의원 재직 때는 당 대변인을 비롯해 원내부대표, 원내대변인, 최고위원, 교육문화체육위 간사, 대전시당위원장 등을 맡아왔다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
美 새 안보전략
  • 25.12.1711:00
    ③'中 배제 新무역질서'…"동맹 경제력으로 中 견제"
    ③'中 배제 新무역질서'…"동맹 경제력으로 中 견제"

    미국 안보전략의 또 다른 축은 '경제안보'다. 중국을 배제하는 무역질서 재편을 핵심 의제로 내세우며 한국의 부담을 키울 거란 분석이 나온다. 미국이 무역관계 리밸런싱과 관세를 통한 재산업화를 내걸고 중국을 견제하기 위한 동맹들의 정책 변화를 요구하고 있기 때문이다. 미·중 갈등의 여파가 한국에 전가되지 않도록 산업·기술 공급망 구조를 구분해 대응해야 한다는 지적이 제기된다. 도널드 트럼프 행정부가 최근 공개한

  • 25.12.1706:10
    '상호주의' 기반 수출·통상 고도화…자본유출·환율상승 압박도
    '상호주의' 기반 수출·통상 고도화…자본유출·환율상승 압박도

    미국이 3년 만에 새 국가안보전략(NSS)을 내놓으면서 한국 경제에 미칠 파장을 두고 관심이 쏠리고 있다. 동맹국에도 예외 없이 계산서를 들이미는 도널드 트럼프 미 행정부의 성향이 이번 NSS에도 고스란히 담기면서 수출 및 통상 셈법이 더욱 복잡해진 상황이다. 지정학 리스크 등 외부 제약 요인이 커질 경우 자본 유출과 환율 상승 등의 부작용이 추가로 발생할 수 있다. 중국을 상대로 한 미국의 태도 변화를 토대로 기회를 엿

  • 25.12.1611:28
    "美·中 관계 거래주의 기반, 틈새서 실리 챙겨야"
    "美·中 관계 거래주의 기반, 틈새서 실리 챙겨야"

    최근 공개된 미국 국가안보전략(NSS·National Security Strategy) 보고서에 담긴 동북아 외교·안보 전략을 두고 이재명 정부가 내년부터 본격화하겠다고 선언한 '한반도 평화·공존 프로세스'에 어떤 영향을 미칠지 기대와 우려가 교차하고 있다. 한반도 비핵화에 대한 언급이 빠지고 중국·러시아·일본에 대한 전통적 서술에 변화가 감지되면서다. 전문가들은 이재명 대통령이 동북아 외교 안보와 미·중 관계가 '거래주의'를

  • 25.12.1510:00
    中·러 "환영" vs 유럽 "내정 간섭"…각국 엇갈린 반응
    中·러 "환영" vs 유럽 "내정 간섭"…각국 엇갈린 반응

    역대 미국 행정부들과 정 반대 기조의 도널드 트럼프 행정부의 새 국가안보전략(NSS)에 각국이 엇갈리는 반응을 보인다. 전통적으로 견제 대상이었던 중국, 러시아는 예상 밖의 온건한 표현에 긍정적인 태도를 보이지만, 오랜 동맹 유럽은 '문명의 소멸'이라는 미국의 경고에 "내정간섭"이라며 들끓고 있다. 전임 조 바이든 행정부만 해도 NSS에서 중국을 '최대의 도전', 러시아를 '당장의 위협'이라고 했다. 트럼프 1기 행정부도

  • 25.12.1510:00
    中 추격·러 위협 여전한데… 美 해석만 달라졌다
    中 추격·러 위협 여전한데… 美 해석만 달라졌다

    "미국이 아틀라스처럼 세계질서를 떠받치던 시대는 끝났다." 지난 5일 미국 도널드 트럼프 행정부의 국가안보전략(National Security Strategy·NSS)이 공개됐다. 미국은 중·러와의 세계 패권 경쟁 대신 '힘의 균형'을 추구한다는 방침을 새 원칙으로 내세웠다. 33쪽에 달하는 이번 NSS는 전임 바이든 행정부 때인 2022년 이후 3년 만에 나온 미국의 안보전략 지침서다. NSS는 미국 대통령이 의무적으로 작성·공개하는 최상위 안

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기