삼성·SK, 트럼프 '中 견제' AI 수출 전략 동참 의사

상무부 'AI 수출 프로그램' 의견서 제출

도널드 트럼프 미국 행정부가 인공지능(AI) 경쟁력 강화를 위해 추진하는 '미국산 AI 수출 프로그램'에 삼성전자와 SK그룹이 참여 의사를 밝혔다.

21일(현지시간) 미국 연방관보에 따르면 삼성전자와 SK는 최근 미국 상무부가 추진하는 '미국산 AI 수출 프로그램'에 공식 의견을 제출했다.

삼성전자는 지난 12일 의견서에서 "미국 기업들이 이들 컨소시엄을 이끌겠지만, 성공적인 프로그램에는 한국 같은 오랜 동맹들과 삼성 같은 신뢰받는 기업들의 참여가 필요할 것"이라며 "특히 스택의 하드웨어 층에서 그렇다"고 밝혔다. 이어 "삼성은 엣지 디바이스를 포함한 풀스택 전문성을 갖춰 프로그램의 성공에 크게 기여할 독보적인 입지에 있다"며 "이런 동맹 생산 모델은 미국 주도의 기술 스택이 특히 단기와 중기에 글로벌 수요에 부응하는 데 안정적인 경로"라고 설명했다.

또 삼성전자는 상무부가 외국기업과 다른 나라의 참여를 가능하게 하기 위해 고려하는 '신뢰하는 파트너(trusted partner)' 프로그램을 지지한다는 입장을 밝히며 외국기업 선정에 있어서 미국에서 오랫동안 투자, 생산하고 일자리를 창출한 역사가 있는 기업을 먼저 고려할 것을 제안했다.

SK그룹도 지난 13일 제출한 의견서에서 "가치를 공유하는 동맹국에 본사를 둔 외국기업을 미국산 AI 수출 프로그램에 포함하는 게 행정부의 정책, 기술, 수출 성장 목표를 가장 잘 지원할 수 있다"며 "미국 동맹국들의 여러 기업은 반도체, 첨단 패키징, 소재, 소프트웨어, 미국산 AI 스택에 필수적인 기타 제품과 서비스에서 세계 최고 전문성을 보유하고 있다. 동맹국 기업의 참여는 AI 스택 전반에 걸쳐 동급 최고의 기술 경쟁력을 확보하는 데 필수"라고 밝혔다.

또 AI 기술 스택 분야는 여러 기업이 시장 원리에 따라 협력 관계를 구축하며 이미 '사실상의 컨소시엄'을 운영하고 있다면서 상무부에 동맹국 참가를 막을 수 있는 배타적이고 공식화된 컨소시엄 구성을 지양해야 한다고 권고했다.

트럼프 대통령은 지난 7월 행정명령을 통해 미국의 AI 지배력을 유지·확장하고, 적국이 개발한 AI 기술에 대한 의존도를 낮추기 위해 '풀스택(full-stack)' 미국산 AI 기술 패키지 수출을 장려할 것을 지시했다. 또 상무부에 '미국산 AI 수출 프로그램'을 신설하고 산업계 주도의 컨소시엄들로부터 참여 제안을 받으라고 했다.

트럼프 행정부는 AI 주도권을 확보하기 위해 미국 기업의 AI 기술 수출을 장려하고 있으며, '미국산 AI 수출 프로그램'도 그 일환이다. 미국산 AI 기술이 전 세계에 더 많이 확산해야 미국에 대한 세계의 의존도가 높아지고, 중국 기술을 찾지 않을 것이라는 판단에서다.





상무부는 향후 AI 수출 프로그램에 참여하고자 하는 컨소시엄들로부터 제안서를 받을 계획이다. 트럼프 행정부는 관계 부처와 협의해 프로그램에 참여할 컨소시엄을 선정한 뒤 연방 자금 및 정책 지원을 우선 제공할 방침이다.





