속초시, 크리스마스 맞이 2025 로데오 윈터 페스타 개최

24일부터 27일까지 설악로데오거리 일원서 열려

플리마켓·체험 프로그램…원도심 상권 활력 기대

강원도 속초시가 오는 24일부터 27일까지 설악로데오거리 KT플라자 일원에서 '2025 로데오 윈터 페스타'를 개최한다.

로데오윈터페스타. 속초시 제공

'로데오 윈터 페스타'는 올해로 2회째를 맞는 행사다. 속초시는 지난해부터 설악로데오거리 경관조명 조성과 연계해 도심 상권 회복과 시민·관광객의 문화 향유 기회 확대를 위해 행사를 추진해 왔으며, 큰 관심과 호응을 얻었다.

이번 축제에서는 지역 소상공인이 참여하는 플리마켓을 운영해 다양한 먹거리와 크리스마스 소품 등 특색 있는 상품을 선보일 계획이다. 가족 단위 방문객을 위한 산타와 폴라로이드 촬영 이벤트, 양말목 리스 만들기 등 체험형 프로그램도 마련해 방문객들에게 크리스마스의 추억을 선사할 예정이다.

또 원도심에 활력을 불어넣고 지역 상권을 활성화하기 위한 영수증 이벤트를 진행한다. 설악로데오거리상점가 상인회와 연계한 '블랙프라이데이 행사주간'도 함께 운영하는 등 지역 상인과 관람객 모두가 즐길 수 있는 부대 프로그램을 마련해 축제의 재미를 더한다.





이병선 속초시장은 "이번 축제가 추운 겨울, 시민과 상인 모두에게 따뜻한 위로와 희망을 전하는 연말 선물이 되길 바란다"며 "앞으로도 로데오를 대표하는 축제로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

