속초사랑상품권, 가입자 6만명 돌파…지역 경제 효자 노릇 '톡톡'

속초사랑상품권, ‘지역화폐’로 안착

시, 지역사랑상품권 우수 지자체 선정

287억원 모두 소진…5억2000만원 확보

강원도 속초시가 발행한 속초사랑상품권의 가입자가 급격히 늘면서 발행액이 조기에 소진되는 등 지역화폐로 확실히 자리매김하고 있다.

속초사랑상품권. 속초시 제공

12월 현재 속초사랑상품권 가입자는 6만1183명으로 지난해의 2만9484명에 비해 3만1699명이 증가했다.

발행 첫해인 2023년의 1만7727명에 비해서는 4만3456명이 늘었다.

가맹점 수도 4202개로 지난해의 2585개에 비해 1617개, 2023년의 1923개에 비해 2279개가 늘었다.

지난 6월 가맹점 확대를 위해 조폐공사와 함께 서포터즈를 운영한 것이 한몫했다.

이처럼 이용자와 가맹점이 늘면서 올해 12월까지 발행한 287억원이 모두 소진되는 등 지역화폐로서 자리를 공고히 하고 있다.

이러한 성과를 인정받으며 속초시는 정부로부터 지역사랑상품권 발행 우수 지자체로 2차례 선정돼 총 5억2000만원의 재정 인센티브를 확보했다.

속초사랑상품권의 이러한 인기는 가맹점 확대와 함께 할인율과 보유 한도 상향, 캐시백 적립, 사용 편의성 확대 등 그동안 노력이 효과를 보고 있는 데 따른 것으로 분석된다.

시는 지난 4월 그동안 월 30만원이었던 구매 한도를 50만원으로 상향한 데 이어 명절이 있는 달과 가정의 달에는 월 구매 한도를 70만원까지 높였다.

지난 9월에는 명절이 없는 달에도 월 구매 한도를 70만원으로 정하고 할인율은 기존 10%에서 15%로, 보유 한도도 150만원에서 200만원으로 높였다. 추석이 낀 지난 10월에는 월 구매 한도를 70만원에서 100만원으로, 할인율은 15%에서 20%로 높이는 이벤트를 진행했다.

아울러 이달에는 내수 회복세를 이어가기 위해 정부가 추진하는 코리아 그랜드 페스티벌 기간에 속초사랑상품권을 사용하면 결제금액의 5%를 캐시백으로 적립 받을 수 있는 이벤트를 진행했다.

이처럼 다양한 시책과 이벤트로 속초사랑상품권 이용이 늘어나자, 속초시는 정부로부터 지역사랑상품권 판매실적 우수 지자체로 선정돼 국비 2억7000만원을 교부받기도 했다.

이에 속초시는 속초사랑상품권 사용 시 결제금액의 5%를 캐시백으로 적립하는 추가 행사를 현재까지 진행하고 있다.

여기에 더해 이달에도 우수 지자체에 선정되며 정부로부터 2억5000만원의 특별교부세를 추가 확보했다.

앞서 속초시는 지난 2023년 1월 지역 내 소비 촉진과 자금의 역외 유출 방지, 소상공인 소득 증대 유도, 지역 상권 활성화 등을 위해 속초사랑상품권을 도입했다.





속초사랑상품권은 모바일 앱 '지역사랑상품권 chak'을 통해 구매할 수 있다. 또한 농협, 우리은행, 신협, 새마을금고, 우체국 등에서 즉시 카드 발급이 가능하며, 속초시 내 4202개 가맹점에서 사용할 수 있다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

