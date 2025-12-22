파주시-LH, 운정3지구에 ‘도시첨단산업단지’ 조성…자족 기능 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, LH와 양해각서 체결

베드타운 벗고 ‘100만 자족도시’로

첨단기업 유치 상호 협력 다짐

경기파주시가 운정신도시의 자족 기능을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하기 위해 한국토지주택공사(LH)와 손을 맞잡았다.

파주시 운정3지구 내 유보지에 도시첨단산업단지 추진. 파주시 제공

AD

파주시는 지난 19일 LH와 '운정3지구 내 도시첨단산업단지 조성 추진을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 운정신도시 내 미활용 유보지를 단순 업무지구가 아닌, 첨단 산업과 주거, 생활 기반시설이 어우러진 '특화 산업 거점'으로 탈바꿈시키기 위해 마련됐다.

양해각서 주요 내용은 약 9만㎡ 규모의 도시첨단산업단지 조성 추진과 함께 지난달 국토교통부가 내놓은 '주택공급 확대방안 후속조치'에 따른 공공주택 공급(3200세대)과 파주국민안전체험관 건립 및 소리천과 연계되는 공원 녹지축 조성, 과밀학급 해소 차원의 학교 배치, 주변지역 상권 강화를 위한 복합용지 도입 등 일자리·주거·생활 기반시설을 융합하여 조성한다는 계획을 담고 있다.

파주시는 운정3지구 내 도시첨단산업단지를 단순 업무지구가 아니라 첨단기업이 선호하는 특화된 산업·고용 거점으로 개발할 방침이다. 인공지능을 비롯한 지식산업, 반도체 기술개발 등 고부가가치 미래산업의 새로운 거점을 조성하여 양질의 일자리를 창출하는 확고한 기반을 확보하고, 공원 녹지와 각종 생활편의 시설을 갖춘 쾌적한 거주 환경 조성으로 도시의 자족 기능을 지속적으로 강화해 나간다는 전략이다.

파주시와 한국토지주택공사는 내년 초부터 도시첨단산업단지 조성을 위한 합동 전담조직(TF)을 구성해 단지 내 첨단기업 유치를 위한 활동을 본격화할 계획이다.





AD

황인배 균형개발과장은 "운정3지구 내 유보지를 도시첨단산업단지로 탈바꿈하는 이번 프로젝트는 100만 자족도시로 나아가고 있는 파주시에는 물론, 우수한 입지 여건을 갖춘 성장의 발판을 마련하고자 하는 젊은 기업가들에게도 더 없는 기회가 될 것"이라며 "성공적인 도시 개발을 완성하기 위해 한국토지주택공사와 적극 협력해 나가겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>