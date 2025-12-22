LX하우시스, 한국ESG기준원 ESG 평가 '통합 A 등급'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10년 연속 통합 A 등급 획득

LX하우시스가 한국ESG기준원 '2025 ESG(환경·사회·지배구조) 평가'에서 '통합 A' 등급을 획득했다고 22일 밝혔다.

이로써 LX하우시스는 국내 인테리어 업계에서 유일하게 10년 연속 '통합 A' 등급을 이어가게 됐다.

경기 평택시에 위치한 'LX Z:IN 인테리어 아카데미'에서 교육생들이 바닥재 시공 실습을 진행하고 있다. LX하우시스

우선 환경(E) 분야에서 LX하우시스는 2050년 넷제로(Net Zero) 달성을 목표로 온실가스 감축을 위해 제조 시설을 적극적으로 개선하고 에너지 사용량을 효율적으로 관리하는 점에서 좋은 점수를 받았다.

사회(S) 분야에서는 협력사 및 지역사회와의 지속가능한 동반성장 추진 측면에서 높은 평가를 받았다. LX하우시스는 협력사의 제조 경쟁력 지원을 목적으로 '상생협력펀드' 및 '동반성장 상생협력기금'을 운영하고 있다.

아울러 인테리어 시공인력 양성 교육 시설인 'LX Z:IN 인테리어 아카데미'를 운영하고 있으며, 보호 아동 및 청소년의 거주 공간 개보수를 지원하는 등 사회공헌 활동도 꾸준히 전개하고 있다.

지배구조(G) 분야에선 2022년 신설된 ESG위원회를 필두로 ESG 경영 체계를 공고히 한 점에서 높은 점수를 받았다.





LX하우시스 관계자는 "10년 연속으로 ESG 평가 통합 A등급에 선정된 것은 사업 역량을 살린 사회공헌 및 동반성장 활동의 노력을 인정받은 결과라고 생각한다"며 "업계를 선도하는 ESG 경영을 지속해서 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

