동해시, 무릉계곡 관문 ‘삼화교’ LED 옷 입고 새 단장

동해시, 야간 안전·경관 다 잡았다

삼화교 양방향 총연장 140m 설치 완료

강원도 동해시는 무릉계곡 및 무릉별유천지 입구 삼화교에 대하여 경관조명을 설치 완료했다고 22일 밝혔다.

동해시가 무릉계곡 및 무릉별유천지 입구 삼화교에 대하여 경관조명을 설치 완료했다. 동해시 제공

이번 사업은 교량 난간 양방향 총연장 140m에 구간에 LED 경관조명을 설치해 야간에도 아름다운 도시 경관을 연출하고, 동시에 교량구조물의 시인성을 높여 야간 교통사고 예방을 높이기 위해 추진됐다.

특히 삼화교는 무릉계곡과 무릉별유천지를 찾는 관광객들의 주요 통행 구간으로, 이번 경관조명 설치를 통해 야간 보행 및 차량 통행 환경이 개선되고, 관광지 접근성 향상에도 기여할 것으로 기대된다.





이달형 건설과장은 "이번 삼화교 경관조명 설치를 통해 도시의 야간 경관을 한층 더 개선하는 동시에 시민과 관광객의 안전 확보에 도움이 될 것으로 본다"며 "앞으로도 안전하고 쾌적한 도로환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

