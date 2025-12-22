토스뱅크, 쪽방촌 찾아 '따뜻한 겨울나기' 도와

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토스뱅크 임직원, 서울 돈의동 쪽방촌 찾아…한파 대비·'동지 나눔' 마을 축제 열어

겨울 방한 용품 구비, 쪽방촌 내 주거환경 개선 활동 진행

19일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 찾은 토스뱅크 임직원들이 '토스뱅크 데이'를 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. 토스뱅크

토스뱅크는 19일 서울 종로구 돈의동에 위치한 쪽방촌을 찾아 주민들에게 특별한 크리스마스를 선물했다고 22일 밝혔다.

토스뱅크는 돈의동 쪽방촌에 5000만 원의 기부금을 전함과 동시에 임직원 30여 명이 이날 이른 오전부터 늦은 오후까지 '토스뱅크 데이'를 열고 주민들과 함께하는 시간을 가졌다.

임직원들은 이날 겨울나기 방한용품을 직접 전달하는 일일 온기창고를 운영했다. 온기창고는 서울시가 운영하는 쪽방촌 특화형 푸드마켓으로 주민들이 필요한 물품을 자율적으로 선택하며 자활할 수 있도록 돕는 공간이다.

토스뱅크 임직원들은 이곳에서 겨울이불, 방한복, 내의 등 겨울 방한용품 직접 구비하고 주민들에게 전달했다. 주민들과 소통하며 필요한 물품을 함께 고민하고, 거동이 불편한 어르신들을 위해서는 가정까지 직접 배달하는 등 세심한 배려를 더했다.

쪽방촌 겨울대비 및 환경개선 활동도 진행했다. 문풍지와 단열재 등을 활용해 총 9가구의 방한 대비를 도우며 주거환경을 개선하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 도왔다. 쪽방촌 골목의 쓰레기를 치우고 크리스마스 분위기가 나도록 골목을 꾸미며 연말 분위기도 조성했다.

토스뱅크는 따스한 동지 나기 및 주민 한마당도 열었다. 윷놀이 등 소규모 게임을 운영하며 주민들의 참여를 이끌어내고 푸짐한 경품을 전하며 함께 소통하는 시간을 가졌다. 또 푸드트럭으로 팥죽을 현장에서 나누며 주민들이 하나가 될 수 있는 장을 마련했다. 임직원들은 거동이 불편한 주민들을 위해 직접 배달도 했다.

쪽방촌 주민 A 씨는 "올 겨울은 지난해에 비해 유독 춥다고 느꼈는데 이렇게 직접 찾아와 집도 따뜻하게 꾸며주고 맛있는 팥죽까지 나눠주니 정말 고운 마음"이라며 "3년이나 이렇게 진정성 있게 찾아와 함께 마음을 나눠준 곳은 토스뱅크가 처음"이라고 말했다.

이날 토스뱅크는 서울시로부터 표창장을 수여했다. 지난달 25일 서울시로부터 수상한 '2025년 노숙인 등 복지 및 자립지원 유공자 표창'이다. 노숙인 복지 및 자활에 기여한 기관으로 토스뱅크는 수상했다. 서울시에서는 김미경 자활지원과장이 시상했고, 토스뱅크에서는 이지홍 커뮤니케이션실 상무가 받았다.





토스뱅크 관계자는 "단순한 물품 전달이나 기부를 넘어 주거환경 개선 및 마을 분위기 조성까지 힘쓰며 따뜻하고 안전한 겨울을 지원하려 노력했다"며 "토스뱅크가 3년 연속 쪽방촌에 방문하며 주민들이 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지 고민하고 진정성을 갖고 소통해 나간 결과로 지속적인 연결을 이어갈 것"이라고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

