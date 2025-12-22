휴젤, 대만 의료진 초청 레티보 교육 행사 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

톡신·필러 시술 강의 및 생산시설 투어 진행

휴젤은 지난 18~20일 대만 의료진 20여명을 대상으로 글로벌 교육 프로그램 'L.E.A.D. : Letybo Experience & Discovery'를 진행했다고 22일 밝혔다.

대만 의료진이 지난 18~20일 휴젤의 교육 프로그램 'L.E.A.D: Letybo Experience & Discovery'를 진행한 후 기념사진을 찍고있다. 휴젤

'L.E.A.D.'는 전 세계 미용성형 분야 의료전문가(HCP)를 국내로 초청해 체계적인 실무 중심의 커리큘럼을 제공하는 휴젤 학술 프로그램이다.

이번 행사는 휴젤 톡신과 필러에 대한 로열티가 높은 대만 현지 의료진들이 국내 클리닉을 방문하고, 춘천 거두공장 투어를 통해 휴젤 생산 인프라를 직접 경험할 수 있도록 구성했다.

국내 클리닉 투어는 서울 강남구 유앤정피부과에서 진행됐다. 정운경 유앤정피부과 원장은 휴젤 보툴리눔 톡신 '보툴렉스(현지 제품명: 레티보)'와 HA필러 '더채움(현지 제품명: 리볼렉스)'을 활용한 효율적인 병행 시술법과 한국·대만 최신 트렌드를 반영한 다양한 시술 노하우를 공유했다.





휴젤 관계자는 "현재 휴젤은 대만 톡신 시장에서 30% 이상의 점유율로 2위를 유지하고 있다"며 "앞으로도 학술 교류 프로그램 등을 기반으로 대만을 비롯한 아시아 주요 시장에서 브랜드 영향력을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

