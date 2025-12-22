클리블랜드 연은 총재 "당분간 금리인하 중단이 기본 판단"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

WSJ 팟캐스트 인터뷰

베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재가 현재로서는 미 연방준비제도(Fed)가 기준금리 인하를 멈추고 정책 효과를 점검하는 것이 기본 시나리오라고 밝혔다.

베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재

AD

해맥 총재는 21일(현지시간) 공개된 월스트리트저널(WSJ) 팟캐스트 '데이크 온 더 위크'와의 인터뷰에서 "현재 상황은 인플레이션이 목표치로 돌아오거나 고용 상황이 더욱 약화되고 있다는 명확한 증거가 나올 때까지 일정 기간 동안 유지될 수 있다는 것이 나의 기본 시나리오"라고 말했다.

지난 9월과 10월, 이달 10일 각각 0.25%포인트씩 세 차례에 걸쳐 단행된 총 0.75%포인트의 금리 인하를 일단 멈추고, 그 영향이 경제 전반에 어떻게 나타나는지를 평가하기에 적절한 시점이란 설명이다.

해맥 총재는 "정책금리를 0.75%포인트 인하한 것은 노동시장 부양이라는 우리의 책무를 뒷받침하는 데 도움이 될 것"이라면서도 "난 인플레이션을 목표치(2%)로 되돌리는 데 매우 집중하고 있다. 이는 우리의 주요 목표 중 하나로 반드시 완수해야 할 과제"라고 강조했다.

지난달 소비자물가지수(CPI) 상승률 둔화에 대해서는 단일 지표에 과도한 의미를 부여하는 것을 경계했다. 변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외해 물가의 기조적인 흐름을 보여주는 근원 CPI는 11월 기준 전년 동기 대비 2.6% 상승해 2021년 이후 최저 수준을 기록했다.

해맥 총재는 "그것은 단지 하나의 수치일 뿐이고 시간을 좀 더 갖고 싶다"며 "다음 회의까지 충분한 시간이 있는 만큼 보다 폭넓은 상황을 살펴볼 수 있을 것"이라고 말했다.

그는 또 인플레이션이 지난 1년 반 동안 3% 수준에서 정체돼 있고, 기업들의 투입 비용이 여전히 상승하고 있다는 점을 들어 물가가 다시 반등할 가능성에 대한 우려도 나타냈다.





AD

해맥 총재는 내년부터 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 결정에 대한 투표권을 행사할 예정이다. '매파(통화긴축 선호)' 인사로 분류되는 그가 내년부터 금리 결정에 있어 본격적으로 목소리를 내게 되면서, 향후 Fed 내 적정금리를 둘러싼 논쟁과 금리 경로에도 실질적인 영향을 미칠 수 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>