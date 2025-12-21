민주당 "부동산 추가 공급대책 마련…발표 시기는 종합적 고려"

박수현 "연말 전후로 준비"

내년 초 등 발표시기 조정 가능성

더불어민주당은 10·15 부동산 대책의 후속 과제로 추진해온 주택 공급 방안 등과 관련해 "당과 정부가 면밀하게 예정대로 추가 공급대책을 마련해놓고 있다"며 "다만 그 발표 시점은 여러 가지 상황을 종합적으로 고려해 결정하게 될 것"이라고 밝혔다.

지난 10월12일 기자간담회에서 발언하는 박수현 수석대변인. 연합뉴스

AD

박수현 민주당 수석대변인은 21일 국회에서 연 기자간담회에서 이같이 밝힌 뒤 "(부동산 대책은) 시장 상황에 많은 영향을 미칠 수 있는 민감한 사안"이라며 "오는 31일을 기준으로 그 안을 발표한다는 의미보다는 상황을 종합적으로 고려해 그 전후에 발표할 준비는 돼 있다"고 설명했다.

이는 정부의 부동산 공급 계획 발표 시점이 연초 등으로 다소 조정될 가능성이 있다는 점을 시사한 것으로 풀이된다. 김윤덕 국토교통부 장관도 지난 17일 국회 국토교통위원회에 출석해 "(추가 공급 대책 발표를) 좀 늦출 생각도 있다"고 밝힌 바 있다.

박 수석대변인은 오는 22~23일 차례로 상정될 이른바 허위정보근절법, 내란전담재판부 설치법과 관련해선 "더 좋은 법을 성안하기 위해 끝까지 노력할 것"이라고 강조했다. 그러면서 "마지막까지 미세조정을 할 수 있는 사안에 해당한다고 보고 조정하고 있다"면서 법안 처리는 "예정대로 진행될 것"이라고 설명했다.

대전·충남 행정통합 추진과 관련해선 "단순한 행정구역 조정이나 선거용 정치 행위가 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "대전·충남 통합은 다른 지역 통합의 선도 모델이 될 것이고 우리 후손이 살아갈 지속가능한 대한민국을 다시 설계하는 우리 세대의 과업이 될 것"이라며 "단순히 누가 통합 시장이 될 것이고, 어느 당의 선거에 유리할 것인가의 문제가 아니다"라고 역설했다.

또 "(통합)일정 로드맵이 빨리 진행된다고 해서 졸속으로 된다거나 하는 그럴 가능성은 없다"며 대통령실의 지원 등이 구체화하면 대전·충남 주민들의 수용 여론도 점차 높아질 것이라고 강조했다.





AD

통일교 금품수수 의혹에 대한 야권이 특검 요구에 대해선 "현재까지 특검에 동의할만한 수준의 (의혹의) 명백함이 떨어진다"며 "현 단계에서는 특검을 수용할만한 상황은 아니다"라고 말했다. 이어 "설(說)과 전언 등이 불분명한 가운데 금품 금액 등이 매우 구체적으로 보도되는 상황"이라며 "당은 그 부분도 세밀하게 보고 있다"고 덧붙였다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>