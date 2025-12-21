"어려운 공모펀드 상품설명…더 쉽게 이해되도록 바꾼다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금감원, 공모펀드 상품설명 합리화 방안 공개

금융감독원은 복잡하고 어렵게 구성된 공모펀드의 상품설명서가 더 쉽게 이해될 수 있도록 개선된다고 21일 밝혔다.

금감원은 올해 4월부터 6월까지 공모펀드 상품설명 합리화를 위한 태스크포스(TF)를 운영했으며 판매 현장의 설명 관행 개선 방안을 마련했다고 설명했다.

금감원 점검 결과 공모펀드 판매 설명서는 쉽게 구성되지 않고 설명 항목·내용의 중복 및 용어 불일치 등 정보과잉으로 효율적 설명을 저해했다고 평가했다. 이는 설명서를 모두 낭독하는 경직적 설명 방식과 결합해 불필요한 시간을 소요를 유발했고, 소비자의 주의집중 분산을 초래했다.

앞으로는 복수 설명서에 분산·중복된 설명항목을 핵심설명서에 통합하고, 설명 항목 순서도 상품을 이해하기 쉽게 변경된다. 또한 제조사(운용사)와 판매사(은행·증권사 등)간 일관된 설명서 작성을 위해 제조사의 간이투자설명서의 항목 순서 등도 핵심 설명서에 맞게 바뀐다.

상품설명 이해도를 높이기 위해서는 소비자의 눈높이에 맞게 설명서상 용어·문장 등을 순화하기 위한 연구용역을 소비자 단체와 실시하고, 연구용역 결과를 토대로 설명서 정비기준을 마련한다.

금융회사의 설명서 사전심의 시 체크리스트를 활용해 준법감시인 또는 소비자책임자(CCO)의 관리 하에 설명서의 소비자 이해 가능성을 충실히 평가하도록 할 예정이다.





금감원은 내년 상반기까지 가이드라인 및 기업공시서식 개정, 통합 설명서 마련 등 후속조치를 이행하고 금융회사 내 체계를 구축할 예정이라고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

