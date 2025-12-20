日, 중앙아시아 5개국과 정상회의…"카스피해 무역로 협력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물류 협력 등 포함 '도쿄 선언' 채택

일본이 중앙아시아 5개국과의 협력 강화를 위한 첫 정상회의를 열고, 카스피해를 잇는 물류 협력 등을 포함한 '도쿄 선언'을 채택했다.

일본 정부는 20일 도쿄에서 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄 등 중앙아시아 5개국과 함께 '중앙아시아+일본 대화' 정상회의를 열었다. 연합뉴스 제공

AD

20일 NHK 등 현지 언론에 따르면 일본 정부는 이날 도쿄에서 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄, 타지키스탄 정상들과 함께 '중앙아시아+일본 대화(CA+JAD)' 정상회의를 개최했다.

CA+JAD는 2004년 출범 이후 일본과 중앙아시아 5개국이 장관급 협의체로 운영해 왔으나, 이번 회의를 계기로 처음으로 정상급 대화체로 격상됐다.

다카이치 사나에 일본 총리는 회의에서 "중앙아시아는 아시아와 유럽을 연결하는 핵심 무역로로서 그 전략적 가치가 더욱 커지고 있다"며 협력 의지를 강조했다. 이어 "앞으로 5년간 총 3조엔 규모의 민간 프로젝트를 함께 추진하겠다"고 밝혔다.

이날 정상들은 공동 선언문인 '도쿄 선언'을 통해 러시아의 우크라이나 침공 이후 대체 물류 노선으로 부상한 카스피해 경로를 활용한 협력 확대에 뜻을 모았다. 아울러 천연가스와 핵심 광물 공급망 협력 강화, 인공지능(AI) 분야에서의 파트너십 구축 등도 주요 합의 사항으로 담겼다.





AD

이번 회의를 계기로 일본과 중앙아시아 국가들은 경제·에너지·첨단기술 분야 전반에서 협력 범위를 넓혀 나갈 것으로 전망된다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>