결혼식날 뜻 깊은 나눔 실천…3억 기부한 신민아·김우빈

한림화상재단·서울아산병원 등에 기부

10년 연애 끝내고 부부의 길로

연예계 대표 커플 배우 신민아와 김우빈이 10년간의 공개 연애를 마치고 부부의 길에 들어섰다. 결혼을 앞둔 두 사람은 이날 결혼식과 함께 뜻깊은 나눔을 실천했다.

신민아(왼쪽)와 김우빈이 20일 결혼하며 나눔을 실천했다. 에이엠엔터테인먼트

소속사 에이엠엔터테인먼트는 20일, 신민아와 김우빈이 연말을 맞아 한림화상재단, 서울아산병원, 좋은벗들 등 3개 기관에 총 3억 원을 기부했다고 밝혔다. 신민아는 2009년부터 취약계층 지원과 화상 환자 의료 지원 등 사회적 약자를 위한 활동을 이어왔으며, 김우빈 역시 2014년부터 저소득층 청소년과 소아암 환자들을 위한 기부를 꾸준히 해왔다.

결혼식은 이날 오후 서울 신라호텔에서 양가 가족과 친지, 가까운 지인들만 참석한 비공개 형태로 진행된다. 사회는 김우빈의 절친인 배우 이광수가 맡는다. 두 사람은 소속사를 통해 "오랜 시간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 서로의 동반자가 되기로 했다"며 팬들에게 따뜻한 축복을 요청했다. 김우빈 역시 팬카페에 자필 편지를 올려 "오랜 연인과 가정을 이루게 됐다. 응원 부탁드린다"고 전했다.

신민아는 1998년 패션 잡지 '키키' 전속 모델로 연예계에 데뷔한 뒤 '내 여자친구는 구미호', '갯마을 차차차', '우리들의 블루스' 등 다수 드라마와 영화에서 활약했다. 김우빈은 2008년 모델로 활동을 시작해 2011년 KBS 드라마 스페셜 '화이트 크리스마스'로 배우로 전향했으며, '상속자들', '스물', '외계+인', '우리들의 블루스' 등에서 활발히 활동해왔다.





두 사람은 2014년 한 의류 브랜드 광고 촬영 현장에서 처음 만나 2015년부터 공개 연애를 이어왔다. 특히 김우빈이 비인두암으로 투병 중일 때 신민아가 곁을 지키며 사랑과 신뢰를 보여온 사실이 알려져 팬들 사이에서도 큰 화제를 모았다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

