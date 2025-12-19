트럼프, 베네수엘라 전쟁 가능성에 "배제하지 않아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라와의 전쟁 가능성에 대해 "배제하지 않는다"고 말했다는 외신 보도가 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 강진형 기자

AD

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 미국 NBC뉴스와의 단독 전화 인터뷰에서 이같이 말했다고 NBC는 전했다.

트럼프 행정부는 베네수엘라 마약 카르텔과의 전쟁을 선포하며 카리브해와 동태평양 인근을 지나는 선박들을 지속적으로 압박하고 있다. 특히 지난 16일에는 니콜라스 마두로 베네수엘라 정권을 외국 테러 단체로 지정, 베네수엘라를 드나드는 모든 제재 대상 유조선 출입을 전면 봉쇄하며 대응 수위를 높였다.

트럼프 대통령은 이 같은 압박이 전쟁으로 이어질 가능성이 있냐는 NBC 측 질문에 처음에는 "논의하지 않겠다"고 답했으나, 정확한 답변을 계속 요청하자 가능성을 배제하지 않는다는 답변이 돌아왔다고 NBC뉴스는 전했다. 또 베네수엘라를 오가는 유조선에 대한 추가 나포가 있을 것이라고도 덧붙였다.





AD

이와 함께 트럼프 대통령은 궁극적으로 마두로 정권 축출이 목표인지에 대해서는 "내가 원하는 것은 그(마두로 대통령)가 정확히 알고 있다. 그 누구보다 잘 알고 있다"라고만 답했다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>