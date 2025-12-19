"북한, 가상화폐 중대 위협국…올해에만 3조원 탈취"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 체이널리시스 보고서

전체 탈취액의 59%가 북한

북한 해커들이 올해 20억달러(약 3조원) 규모의 가상화폐를 탈취했다는 분석이 나왔다.

미국에 본사를 둔 블록체인 분석 기업 체이널리시스는 18일(현지시간) 이 같은 내용의 보고서를 홈페이지에 공개했다. 보고서에 따르면 올해 세계 가상화폐 업계 전체 탈취 규모는 34억달러(약 5조1000억원)에 달했다. 이 중에서 북한 해커의 탈취액은 전체의 59%, 개인 지갑 침해를 제외한 서비스 침해 규모의 76%에 해당한다.

AD

북한의 가상화폐 탈취액 규모는 지난해보다 51% 늘었다. 이에 대해 보고서는 북한이 가상화폐 보안의 중대한 위협이 되는 국가로 자리 잡았다고 평가했다.

지금까지 알려진 북한의 누적 가상화폐 탈취액은 67억5000만달러(약 10조1250억원)로 집계됐다. 북한이 올해 저지른 가장 큰 규모의 가상화폐 탈취는 지난 2월 북한 해킹 조직 라자루스가 가상화폐 거래소 바이비트(Bybit)를 상대로 15억달러 상당의 가상화폐를 빼돌린 해킹 사건이다.

올해 알려진 북한의 가상화폐 탈취 건수는 예년보다 적었지만, IT(정보통신) 인력을 가상화폐 서비스 업체에 침투시켜 시스템 접근권을 얻는 수법 등을 통해 건당 탈취 규모는 더 커졌다고 보고서는 분석했다. 특히 북한 연계 해킹 조직들은 IT 인력을 직접 취업시키는 데서 나아가 유명 인공지능(AI) 기업의 채용 담당자를 사칭해 '기술 면접'을 한다며 피해자의 자격 증명, 소스 코드, 접근 권한 등 현재 근무 중인 회사의 민감한 정보를 탈취하는 방식도 사용한다고 체이널리시스는 전했다.

앤드루 피어만 체이널리시스 국가 안보 정보 총괄은 블룸버그통신과의 이메일 인터뷰에서 "가상화폐 탈취가 북한의 자금 조달을 위한 수익사업이 됐다"며 "해킹을 통해 얻은 자금이 북한 정권과 대량살상무기 프로그램을 강화할 것"이라고 말했다.





AD

북한은 이렇게 탈취한 대부분의 가상화폐를 상대적으로 소규모인 50만달러 이하로 쪼개 이동시켜 자금 세탁을 하는 것으로 나타났다. 특히 중국어 기반 자금 이동·지급보증서비스 등 중국어권 서비스를 많이 사용하며, 탈취된 가상화폐는 약 45일 만에 돈세탁이 완료된다고 보고서는 설명했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>